El Ibex 35 repunta un 0,55% y roza los 18.300 puntos, con el crudo por debajo de los 95 dólares

Archivo - Interior del Palacio de la Bolsa de Madrid. - Ricardo Rubio - Europa Press - Archivo

MADRID 4 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Ibex 35 ha cerrado este jueves con un avance del 0,55%, lo que ha llevado al selectivo española a rozar los 18.300 puntos. En concreto, el índice nacional ha concluido la jornada en los 18.276 enteros con el precio del petróleo por debajo de los 95 dólares el barril ante las esperanzas de un acuerdo de paz entre Estados Unidos (EEUU) e Irán.

El presidente de EEUU, Donald Trump, ha apuntado en la madrugada de este miércoles que las negociaciones con las autoridades de Irán podrían concluir con un acuerdo de paz "este fin de semana", pese al intercambio de ataques entre Washington y Teherán de los últimos días y las acusaciones cruzadas sobre violaciones del alto el fuego de abril.

En este sentido, el inquilino de la Casa Blanca ha asegurado que ambas partes se encuentra "bastante cerca" de firmar un acuerdo que ponga fin a las hostilidades en Oriente Próximo.

Además, las delegaciones de Líbano e Israel han pactado un alto el fuego supeditado al cese total de los ataques del partido milicia-chií libanés Hezbolá y a la evacuación de todos sus miembros del sector sur del río Litani, tras finalizar este miércoles en Washington una nueva ronda de negociaciones, auspiciada por Estados Unidos, e iniciada en la víspera.

Pese a ello, el ministro ultra de Seguridad Nacional de Israel, Itamar Ben Gvir, ha tildado este jueves de "grave error" el acuerdo de alto el fuego alcanzado y ha reclamado al primer ministro, Benjamin Netanyahu, que someta la decisión a votación en el seno del Ejecutivo.

En este contexto, el precio del petróleo Brent, de referencia en Europa, cotizaba sobre los 94,78 dólares al cierre de las Bolsas europeas, tras decrecer un 3,15%, en tanto que el barril de crudo West Texas Intermediate (WTI), de referencia en EEUU, se negociaba sobre los 92,75 'billetes verdes' después de retroceder un 3,5%.

LAS BOLSAS EUROPEAS REACCIONAN AL ALZA

En el ámbito empresarial, los inversores internacionales también están pendientes de la salida a Bolsa de SpaceX. La compañía estadounidense fundada por Elon Musk ha fijado un precio de 135 dólares para los más de 555 millones de títulos que la compañía ofrecerá.

Mediante su inminente salto al parqué, la firma aeroespacial pretende levantar unos 75.000 millones de dólares (64.588 millones de euros), en la que será la mayor Oferta Pública Inicial (OPI) de la historia, otorgando a la compañía una valoración de 1,77 billones de dólares (1,53 billones de euros).

En el ámbito 'macro', el Tesoro Público español ha adjudicado este jueves 5.565 millones de euros, en el rango medio previsto, en bonos y obligaciones del Estado y lo ha hecho a tipos más altos en todas las referencias, salvo en el caso de las obligaciones del Estado a 15 años, donde se ha moderado la rentabilidad ofrecida a los inversores.

De este modo, en la renta variable española, Amadeus ha liderado las subidas del Ibex 35 (+2,54%), seguida de Rovi (+2,52%), Acerinox (+1,48%), Indra (+1,45%), y Banco Santander (+1,42%). En el lado opuesto, Colonial ha encabezado los descensos (-1,94%), por detrás se han posicionado Repsol (-1,76%), Naturgy (-1,45%), Acciona Energía (-1,31%) y Merlin (-1,26%).

El resto de las principales Bolsas del 'Viejo Continente' también ha concluido la jornada bursátil con signo positivo. Así, el Cac 40 francés ha subido un 1,15%; el Dax 30 alemán, un 0,6%; el MIB Italiano y el FTSE 100 británico, un 0,27%.

Pese a las mejoras en los parqués europeos, los analistas de Renta 4 advierten sobre "un exceso de optimismo en el mercado" y proyectan que el crudo Brent "podría escalar hasta los 130 dólares el barril si el bloqueo de la ruta marítima --el estrecho de Ormuz-- se prolonga ante la constante reducción de los inventarios globales de crudo".

RENTA FIJA, TIPO DE CAMBIO Y ACTIVOS REFUGIO

En el mercado de renta fija, el rendimiento del bono soberano español con vencimiento a 10 años ha descendido al 3,451%, desde el 3,461% del cierre del miércoles. De esta forma, la prima de riesgo --el diferencial frente a las obligaciones del Estado de Alemania con igual plazo-- se ha elevado hasta los 42,16 puntos básicos.

Respecto a las divisas, el euro se apreciaba un 0,23% en su cruce con el dólar, hasta negociarse a un tipo de cambio de 1,1624 'billetes verdes' por cada euro.

En el ámbito de los activos denominados 'refugio' en situaciones de alta volatilidad, el precio de la onza de oro repuntaba un 0,8% al cierre de la Bolsa de Madrid, hasta situarse en el entorno de los 4.470 dólares, mientras que la principal criptomoneda, el bitcoin, descendía por debajo de la cota psicológica de los 65.000 dólares tras caer más de un 3%%.