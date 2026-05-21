El Ibex 35 repunta en la media sesión y reconquista los 18.100 puntos

Archivo - Interior del edificio de la bolsa, a 7 de enero de 2026, en Madrid (España). - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

MADRID 21 May. (EUROPA PRESS) -

El Ibex 35 registraba un incremento del 0,28% en la media sesión de este jueves, a pesar de que durante la apertura caía un 0,11%, por lo que el selectivo ha llegado a situarse en los 18.102,4 puntos.

Siguiendo con el entorno geopolítico de estas últimas semanas, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha calificado a Irán de "nación derrotada" al tiempo que ha remarcado que las conversaciones con Teherán están "justo en el límite", por lo que ha avanzado que si Washington no obtiene de la cúpula de poder del país asiático "las respuestas adecuadas" la situación "se precipitará muy rápidamente".

En el ámbito internacional, este pasado miércoles se conocieron las actas de la última reunión del Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC) de la Reserva Federal de Estados Unidos (Fed), celebrada en abril, en la que se debatió que un endurecimiento de la política monetaria estadounidense será necesaria en caso de que la inflación continúe al alza y por encima del 2%, en línea con mantener el mandato dual del banco central --máximo empleo y estabilidad de precios--.

En el plano empresarial, después del cierre de las Bolsas europeas, se conoció que Nvidia cerró el primer trimestre de su ejercicio fiscal con un beneficio neto de 58.321 millones de dólares (50.181 millones de euros), cifra que supone un incremento del 211% respecto del resultado anotado un año antes.

A caballo entre lo internacional y lo nacional, la Comisión Europea ha mejorado ligeramente la previsión de crecimiento de la economía española para 2026, pese al impacto del nuevo shock energético provocado por el conflicto en Oriente Próximo, y estima ahora que el PIB crecerá un 2,4% este año, una décima más de lo previsto el pasado otoño, lo que permitirá a España seguir siendo la gran economía con mayor ritmo de expansión de la eurozona en un contexto de deterioro generalizado de las perspectivas económicas europeas.

Ya en lo que respecta a compañías españolas, y antes de la apertura de las Bolsas, FCC ha informado de que votará en su junta general de accionistas, prevista para el próximo 24 de junio en primera convocatoria, la distribución de un dividendo de 0,50 euros brutos por acción con cargo a la reserva por prima de emisión.

Igualmente, Inmocemento, sociedad independiente fruto de la escisión de los negocios inmobiliario y de cemento de FCC, propondrá repartir un dividendo de 0,15 euros brutos por acción con cargo a la prima de emisión en su junta de accionistas, prevista para el 24 de junio. También se han conocido los resultados del primer trimestre de Atrys y Cirsa.

Además, el Tesoro Público español ha adjudicado este jueves 6.055,15 millones de euros en una subasta de deuda a medio y largo plazo, en el rango medio previsto, y lo ha hecho elevando la rentabilidad ofrecida a los inversores por las tres referencias emitidas, según los resultados publicados por el Banco de España.

Por otro lado, se ha conocido que el sector gasista ha reclamado a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ajustes en las circulares sobre las metodologías de retribución del transporte, la regasificación y la distribución de gas natural para el periodo 2027-2032, ya que considera que la propuesta del regulador es "insuficiente".

En este contexto, Naturgy era el principal valor alcista en la media sesión de este jueves, subiendo un 3,35%. Por detrás se situaban Banco Sabadell (+1,43%), Logista (+1,34%), Fluidra (+1,16%), IAG (+1,16%) y Redeia (+1,15%). Del lado contrario se situaban Acciona Energía (-0,76%), Grifols (-0,67%), ArcelorMittal (-0,55%), Acerinox (-0,40%) y Puig (-0,40%).

Respecto al resto de los principales mercados europeos, Londres caía un 0,01% en la media sesión europea, mientras que París subía un 0,34%; Fráncfort, un 0,47%; y Milán, un 0,32%.

EL barril de Brent se situaba en los 104,15 dólares, un 0,86% menos, mientras que el West Texas Intermediate (WTI) alcanzaba los 97,66 dólares, un 0,61% menos.

En el mercado de renta fija, el rendimiento del bono soberano español con vencimiento a 10 años se mantenía prácticamente estable en el 3,516%, auque la prima de riesgo frente a la deuda alemana escalaba levemente hasta los 43,3 puntos básicos.

En el mercado de divisas, el euro también evolucionaba sin cambios en su cruce frente al dólar, registrando un tipo de cambio de 1,1619 dólares por cada euro.