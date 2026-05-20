De 400 euros en tienda a más de 1.000 en Wallapop: la fiebre por los relojes Royal Pop de Swatch no termina

May 16, 2026, London, United Kingdom: The Bioceramic Royal Pop Collection on display - KRISZTIAN ELEK / ZUMA PRESS / EUROPA PRESS

MADRID 20 May. (EUROPA PRESS) -

Los Royal Pop de Swatch, la nueva colaboración con Audemars Piguet, se han convertido en uno de los productos más demandados y polémicos del momento, tanto en tienda física como en el mercado de segunda mano. Los relojes se lanzaron el pasado sábado a un precio oficial que ronda los 400 euros, mientras que en aplicaciones como Wallapop ya se anuncian por más de 1.000 euros, llegando hasta los 3.500 en algunos modelos.

Este fenómeno ha dejado colas de horas, e incluso días, en algunas ciudades frente a las tiendas de Swatch, y una sensación de escasez que se traslada de la calle a las plataformas de reventa.

Los precios de estos relojes de bolsillo han tenido picos cuando llegaron a costar hasta 5.000 euros en la plataforma de reventa de relojes 'Chrono24', una cifra totalmente desconectada del valor real del producto. Ahora los precios se mantienen por encima de los originales; en Wallapop, la mayoría de ofertas se sitúan en torno a los 1.000-1.500 euros.

Ante el temor de perder la oportunidad de hacerse con este producto, centenares de personas se han aglomerado en las principales ciudades del mundo. En Barcelona, la cola en el paseo de Gràcia impidió la apertura del establecimiento y los Mossos d'Esquadra, junto con la Guardia Urbana, tuvieron que intervenir para evitar accidentes. Asimismo, en Madrid decenas de personas se congregaron en el barrio de Salamanca a la espera de hacerse con el codiciado reloj.

¿HASTA CUÁNDO SEGUIRÁN DISPONIBLES LOS ROYAL POP?

Swatch ha insistido en redes sociales en que la colección Royal Pop estará disponible durante meses ante el temor de los clientes de no conseguir uno de estos relojes. Además, la marca ha pedido a los clientes en su cuenta de X que no acudan en masa a las tiendas para "garantizar" la seguridad tanto de los clientes como del personal.

La marca ha informado de que en algunos países no se aceptarán colas de más de 50 personas y ha advertido de que posiblemente las ventas tendrían que detenerse. De hecho, este fin de semana se registraron incidentes en ciudades como París, Milán y Nueva York.

¿QUÉ HAY DETRÁS DE LA FIEBRE POR LOS RELOJES DE SWATCH?

La colaboración entre ambas firmas ha sido inesperada, ya que combina el lujo con la cultura pop. El producto incorpora el diseño del exclusivo Royal Oak de Audemars Piguet, uno de los iconos de la alta relojería, y el estilo colorido de los Swatch Pop de los años 80.

Según explica Swatch, los Royal Pop están pensados para llevarse de distintas formas, con cordones de varias longitudes y accesorios que permiten colgar el reloj al cuello, llevarlo en la muñeca, en el bolsillo o incluso sujeto a un bolso. Asimismo, algunos consumidores los desean como artículo de colección.

En cuanto al precio oficial, Swatch ofrece un producto de lujo asequible, del que se han aprovechado algunos compradores que buscan rentabilidad, a la espera de que se agote y se revalorice con el tiempo al tratarse de una edición limitada.