El Ibex 35 resta un 0,2% al mediodía, pero aguanta los 17.600 puntos, pendiente del empleo de EEUU

MADRID 9 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Ibex 35 registraba al mediodía de este viernes un descenso de un 0,2%, hasta situarse en los 17.623,5 puntos, con el foco puesto en el precio del petróleo, en Venezuela y en Estados Unidos, que ha convocado para hoy una cumbre con las grandes petroleras, entre ellas Repsol, y donde además se conocerá el informe de empleo de diciembre.

El selectivo español ha arrancado la jornada con alzas y ha sobrepasado por vez primera en su historia la cota de los 17.700 enteros, si bien poco después el índice se ha desinflado y, a contracorriente del resto de parqués europeos, ha penetrado en el terreno de las pérdidas para hacer equilibrios sobre los 17.600 puntos.

Además de a las tensiones geopolíticas y a esta cita de las petroleras con la Casa Blanca, los inversores estarán atentos este viernes a los datos de empleo y de salarios de Estados Unidos en diciembre por sus repercusiones de cara a la política monetaria de la Reserva Federal (Fed).

"El mercado otorga apenas un 15% de probabilidad al recorte de 25 puntos básicos [para la reunión de finales de enero], no descontando la próxima bajada al 100% hasta junio", han apostillado al respecto los analistas de Renta 4; con todo, han matizado que estas estimaciones podrían alterarse con el nombramiento esperado en breve del sucesor de Powell al frente de la Fed, con Hasset y Warsh encabezando las apuestas.

También se conocerán en el país norteamericano los datos de confianza de los consumidores preliminares de enero elaborados por la Universidad de Michigan; a su vez, hoy podría pronunciarse el Tribunal Supremo sobre la legalidad de los aranceles recíprocos que Trump aprobó en abril de 2025.

En Europa, ha trascendido que las ventas minoristas de la eurozona en noviembre han subido un 0,2% en tasa mensual, mientras que la producción industrial de Alemania en el mismo mes ha repuntado un 0,8% pese a que el mercado esperaba un retroceso.

Sin embargo, la principal referencia europea ha provenido de que los Veintisiete han dado este viernes luz verde a la firma del acuerdo de libre comercio entre la Unión Europea y Mercosur (Brasil, Argentina, Uruguay y Paraguay), en una decisión por mayoría cualificada que se formalizará en las próximas horas mediante procedimiento escrito, según han informado a Europa Press fuentes europeas.

En España, hoy se han conocido los datos de la producción industrial de noviembre de 2025, que muestran un incremento interanual del 1,8%, tres décimas más que en el mes previo. Corregida de efectos estacionales y de calendario, la producción industrial se disparó un 4,5% interanual, tasa 3,3 puntos superior a la de octubre.

En otras geografias, el índice de precios de consumo (IPC) de China registró el pasado mes de diciembre una subida interanual del 0,8%, una décima más que el mes anterior y el mayor incremento de los precios desde febrero de 2023, según los datos publicados por la Oficina Nacional de Estadística (ONE).

En el plano empresarial, IAG ha anunciado el relevo de su director financiero, Nicholas Cadbury, que abandonará el cargo el próximo mes de junio para ser sustituido por el actual director financiero de British Airways, José Antonio Barrionuevo.

En el tramo medio de la negociación, los mayores ascensos del Ibex 35 se los anotaban Puig (+1,98%), Fluidra (+1,13%), ArcelorMittal (+0,9%), CaixaBank (+0,77%) y Repsol (+0,7%). Por contra, entre los descensos, destacaba Cellnex, que se dejaba un 2,25%, seguido de IAG (-2,05%), Merlin (-2,04%), Enagás (-1,83%) y Banco Sabadell (-1,8%).

Las principales Bolsas europeas se descolgaban de la plaza española y registraban avances al mediodía: Milán sumaba un 0,1%; Fráncfort un 0,23%; Londres un 0,47% y París un 0,75%.

En el mercado de divisas, la cotización del euro frente al dólar se colocaba en 1,1644 'billetes verdes', un 0,15% menos que en la víspera, en tanto que el interés exigido al bono español a 10 años se relajaba ligeramente hasta el 3,245%, con la prima de riesgo respecto al bono alemán en los 38,5 puntos.

En cuanto a otros activos, la onza de oro troy cotizaba sin apenas cambios en los 4.470 dólares, mientras que el bitcoin se abarataba un 0,9%, hasta negociarse en los 90.500 dólares.

EL PRECIO DEL PETRÓLEO, AL ALZA

En el actual contexto geopolítico, el precio del barril de crudo Brent, referencia europea, subía un 0,75% al mediodía, hasta los 62,47 dólares, mientras que el West Texas Intermediate (WTI), referente en Estados Unidos, avanzaba un 0,78%, hasta los 58,2 dólares.

La Administración liderada por Donald Trump prevé mantener el control sobre las exportaciones de crudo venezolano durante un periodo indefinido como parte de un plan para la reconstrucción de la economía del país y que Venezuela pueda ser un importante proveedor de petróleo para el mundo y un aliado de Estados Unidos.