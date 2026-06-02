El Ibex 35 sube un 0,48% al cierre y se queda por debajo de los 18.300 puntos

Archivo - Cartel del Instituto BME, en la inauguración de la VI edición del Club Financiero Inspiring Girls, en el Palacio de la Bolsa, a 18 de octubre de 2023, en Madrid (España). - Alejandro Martínez Vélez - Europa Press - Archivo

MADRID 2 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Ibex 35 ha cerrado la sesión de este martes en los 18.272 puntos, lo que supone un leve alza de un 0,48% pese a que durante la jornada se ha llegado a acercar a los 18.400 enteros.

La actualidad sigue dominada por la batuta geopolítica. El presidente del Parlamento iraní, Mohamad Baqer Qalibaf, ha advertido de que si Israel no deja de atacar a Líbano, Teherán suspenderá el proceso de negociación para poner fin al conflicto desatado a raíz de la ofensiva lanzada por las fuerzas israelíes y estadounidenses contra la República Islámica el 28 de febrero.

Las declaraciones desde Teherán llegan horas después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, haya anunciado que Israel no atacará finalmente la capital libanesa, Beirut, después de haber sostenido una conversación "muy productiva" con el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu.

De hecho, este martes, las delegaciones de Líbano e Israel han comenzado una nueva ronda de negociaciones auspiciada por Estados Unidos, la cuarta desde que el Ejército israelí y el partido-milicia chií Hezbolá retomaron sus enfrentamientos el pasado 2 de marzo.

En el ámbito macro, este martes, el vicepresidente primero del Gobierno y ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, inicia una visita oficial de dos días a México con el objetivo de profundizar en las relaciones institucionales y económicas con el país, que es el mayor destino de la inversión española en América Latina.

Por otra parte, el Tesoro Público español ha adjudicado este martes 6.481,633 millones de euros en una subasta de letras, en el rango medio previsto, y lo ha hecho elevando la rentabilidad ofrecida a los inversores a seis meses pero recortándola a un año.

De su lado, el Ministerio de Trabajo y Economía Social ha indicado que el paro registrado en las oficinas de los servicios públicos de empleo bajó en 36.323 personas en mayo en relación con el mes anterior (-1,5%) debido, sobre todo, al sector servicios, que concentró más de tres cuartas parte del descenso del desempleo.

Además, el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones ha comunicado que la Seguridad Social rompió en mayo la barrera de los 22,3 millones de ocupados tras ganar una media de 231.975 cotizantes respecto al mes anterior (+1%), impulsada especialmente por la hostelería, que sumó casi 66.000 nuevos ocupados por las primeras contrataciones para la campaña de verano.

A nivel europeo, se ha conocido que la tasa de inflación interanual de la zona euro se habría situado en mayo en el 3,2%, lo que supone una aceleración de dos décimas respecto del dato de abril y el mayor aumento del coste de la vida en la región desde septiembre de 2023.

Las mayores alzas este martes han sido las de Merlin (+3,37%), Acerinox (+2,61%), ArcelorMittal (+2,10%), Acciona Energía (+2,02%), Colonial (+1,85%) y Solaria (+1,54%). Del lado contrario se han situado Indra (-3,44%), Amadeus (-2,23%), Grifols (-1,17%), Rovi (-1,03%) y Banco Sabadell (-1,025).

La evolución del resto de los principales mercados europeos ha sido positiva. Londres ha subido un 0,33%; París, un 0,77%; Fráncfort, un 0,48%; y Milán, un 1,61%.

De su lado, el barril de Brent se apreciaba un 0,12% al cierre de la sesión europea, hasta 95,10 dólares, mientras que el West Texas Intermediate (WTI) se situaba en 92,46 dólares, un 0,33% más.

Respecto a la renta fija, el rendimiento del bono soberano español con vencimiento a 10 años se ha situado en el 3,391% al cierre de la sesión europea, frente al 3,427% del cierre del lunes. De esta forma, la prima de riesgo frente al bono alemán se ha reducido en ocho décimas, hasta los 41,6 puntos básicos.

En el mercado de divisas, el euro se mantenía prácticamente sin cambios frente al dólar al cierre del mercado, intercambiándose a 1,1637 dólares por cada euro.