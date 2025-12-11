El Ibex 35 sube un 0,72% tras la Fed, cosecha un nuevo máximo histórico y enfila los 17.000 puntos

Archivo - Valores del Ibex 35 en el Palacio de la Bolsa de Madrid, a 6 de septiembre de 2021, en Madrid (España). - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

MADRID 11 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Ibex 35 ha cerrado este jueves con un alza de un 0,72%, hasta situarse en un nuevo máximo histórico de 16.883,0 puntos, después de que la Reserva Federal (Fed) de EEUU cumpliese anoche con las expectativas al anunciar un recorte de 25 puntos de sus tipos oficiales.

El selectivo nacional ha enlazado así su cuarta jornada consecutiva de ascensos y, en el cómputo total de 2025, atesora una revalorización de un 45,6%.

Los analistas de Renta 4 han destacado que la Fed ha priorizado proteger el empleo frente al objetivo de inflación. "Powell [el presidente de la Fed] considera que la creación de empleo desde abril podría haberse sobreestimado", han explicado.

Los expertos también han resaltado la división que mostró ayer el comité de la Fed, con nueve votos a favor de recortar 25 puntos básicos y tres en contra --dos de ellos a favor de no bajarlos y uno de ellos, de bajarlos 50 puntos básicos--, lo que da mayor incertidumbre sobre los próximos pasos que dé el banco central.

En su 'dot plot' publicado ayer, la Fed mantiene solo un recorte para 2026, frente a los dos que descuenta el consenso de mercado. Para 2027, la institución planea otra bajada, aunque los mercados no cuentan con ninguna. A largo plazo, se mantiene sin cambios la previsión de situar los tipos en el 3%.

A pesar de esta decisión, los índices de Wall Street cotizaban en direcciones contrapuestas: el Dow Jones se elevaba un 1,07% a la hora de cierre en Europa, mientras que el tecnológico Nasdaq restaba un 1,02% y el S&P 500 limitaba las pérdidas al 0,25%.

Renta 4 ha explicado que esto se debe a los resultados de Oracle, que han "decepcionado" al mercado al comunicar unas menores ventas en la nube frente a las expectativas. Además, la compañía prevé mayores gastos de capital ('capex', en la jerga), lo que genera dudas sobre la rentabilidad de las inversiones. De hecho, en sus previsiones para 2026, Renta 4 ha considerado que Oracle es uno de los "eslabones más débiles" del sector de la IA.

En el ámbito empresarial español, GIP (BlackRock) ha vendido con descuento un 7,1% del capital de Naturgy por 1.703,4 millones de euros, de modo que su participación en la energética se reduce ahora al 11,4%.

Por otro lado, el consejo de administración de Indra se reunió este miércoles y acordó por unanimidad que la posible fusión con Escribano Mechanical & Engineering (EM&E) resulta "coherente" con la estrategia de la compañía.

De su lado, el Pleno del Congreso ha rechazado este jueves por segunda vez en menos de un mes los objetivos de estabilidad y de deuda para las administraciones públicas entre 2026 y 2028 con los votos de PP, Vox, Junts y UPN, por lo que para elaborar los Presupuestos de 2026 se usará una senda fiscal más estricta para las comunidades autónomas.

Ante esta coyuntura, IAG ha liderado las subidas del selectivo madrileño con un alza del 2,86%, seguido por BBVA (+2,34%), Unicaja (+1,95%), Santander (+1,84%), Fluidra (+1,73%) y CaixaBank (+1,5%). Por el lado de las caídas, las más destacadas se las han anotado Naturgy (-6,65%), Solaria (-2,29%), Repsol (-1,9%), Acciona Energía (-1,73%) y Enagás (-1,68%).

El resto de los selectivos europeos también ha cerrado con resultados positivos: Londres ha sumado un 0,49%; Milán un 0,54%; Fráncfort un 0,68% y París un 0,79%.

A la hora de cierre, el precio del barril de crudo Brent, referencia en Europa, bajaba un 2%, hasta situarse en 60,95 dólares, al tiempo que el West Texas Intermediate (WTI), referencia en Estados Unidos, registraba un descenso del 2,1% que lo llevaba a alcanzar los 57,24 dólares.

En el mercado de divisas, la cotización del euro frente al dólar se colocaba en 1,176 'billetes verdes', un 0,54% más que en la víspera, en tanto que el interés exigido al bono español a 10 años ha cerrado en el 3,288% tras restar dos puntos básicos, con la prima de riesgo respecto al bono alemán en los 44,8 puntos.

Por su parte, la onza de oro troy cotizaba en los 4.280 dólares, un 1,2% más, mientras que el bitcoin se negociaba en los 89.400 dólares al depreciarse un 2,75%.