El Ibex 35 sube un 0,84% en la media sesión, superando los 17.200 puntos, con Indra cayendo un 7,7%

Archivo - Cartel colocado en las inmediaciones del edificio de la Bolsa de Madrid - Marta Fernández Jara - Europa Press - Archivo

MADRID 17 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Ibex 35 se impulsaba un 0,84% en la media sesión de este martes, hasta situarse en los 17.232,6 puntos, pese a que en la apertura se mantenía prácticamente estable, siendo notoria la caída de Indra, que se dejaba un 7,72% hacia las 12.00 horas.

El director ejecutivo de la Agencia Internacional de la Energía (AIE), Fatih Birol, informó ayer de que la organización está dispuesta a liberar más barriles de petróleo para paliar las consecuencias de la crisis energética provocada por el conflicto de Irán, una situación que se uniría a los 400 millones de barriles ya anunciados y que se espera que empiecen a llegar a los mercados esta semana.

Colombia, Singapur, Tailandia o Vietnam, además de los miembros de la AIE, han mostrado su disposición a colaborar con la agencia internacional para frenar la volátil situación del precio del crudo.

Entretanto, el presidente de EEUU, Donald Trump, ha mantenido su insistencia en buscar una colaboración internacional para reabrir el estrecho de Ormuz y que vuelva a circular el petróleo por sus aguas, por donde se transportaba la quinta parte del petróleo mundial.

Sin embargo, los ministros de Exteriores de la Unión Europea han descartado enviar fragatas para tratar de reabrir el estrecho de Ormuz, aunque sí han resaltado la importancia de permitir el tránsito de barcos.

Los jefes diplomáticos de los Veintisiete no ven viable enviar buques europeos para forzar la reapertura del paso marítimo y han apostado por la prudencia y la vía diplomática, al tiempo que han mostrado escepticismo ante la posibilidad de ampliar el mandato de la misión naval europea 'Aspides' al estrecho de Ormuz.

Ante este contexto de volatilidad e incertidumbre, la confianza de los inversores alemanes se ha hundido en marzo a raíz del conflicto desatado en Oriente Próximo tras los ataques de Estados Unidos e Israel a Irán y la respuesta del país persa, según refleja el indicador elaborado por el Centro de Investigaciones Económicas Europeas de Leibniz (ZEW).

En el ámbito macro, se ha conocido que los precios del sector servicios aumentaron un 2,3% en el cuarto trimestre de 2025 en relación al mismo periodo de 2024, tasa una décima inferior a la del trimestre previo.

Por otro lado, el Banco de España ha informado de que la deuda de las administraciones públicas se situó en el mes de enero en 1,707 billones de euros, tras elevarse un 4,7% en términos interanuales, aunque moderó su peso en el Producto Interior Bruto (PIB) al 100,8% respecto al mismo período del año anterior, un punto porcentual menos.

En este contexto, por detrás de Indra, que registra una abultada caída ante las dudas de la continuidad de Ángel Escribano en la presidencia, solamente otros dos valores caían en bolsa: Grifols (-0,19%) y Naturgy (-0,08%).

Del lado contrario, las mayores subidas eran las de Acciona (+3,03%), Repsol (+2,92%), Acciona Energía (+2,70%), Cellnex (+2,61%), Merlin (+1,87%) y Solaria (+1,54%).

La evolución del resto de los principales mercados bursátiles europeos también era positiva en la media sesión. Londres subía un 0,54%; París, un 0,53%; Milán, un 0,78%; y Fráncfort, un 0,20%.

Respecto al petróleo, el barril de Brent se situaba en 103,16 dólares, un 2,94% más, mientras que el West Texas Intermediate (WTI) alcanzaba los 96,40 dólares, un 3,16% más.

En el mercado de renta fija, el rendimiento del bono soberano español con vencimiento a 10 años alcanzaba el 3,405%, desde el 3,440% registrado al cierre del lunes. De esta forma, la prima de riesgo frente al bono alemán se estrechaba en siete décimas, hasta los 48,1 puntos básicos.

En el mercado de divisas, el euro se apreciaba un 0,08% respecto al dólar, hasta cruzarse con un tipo de cambio de 1,1515 dólares por cada euro.