El Ibex 35 sube un 0,92% y mantiene la cota de los 17.200 enteros al cierre, con Indra cayendo un 4,19%

Archivo - Cartel colocado en las inmediaciones del edificio de la Bolsa de Madrid - Marta Fernández Jara - Europa Press - Archivo

MADRID 17 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Ibex 35 ha finalizado la jornada de este martes con una subida del 0,92%, hasta situarse en los 17.247,10 puntos, con Indra encabezando los descensos al retroceder un 4,19%.

El director ejecutivo de la Agencia Internacional de la Energía (AIE), Fatih Birol, informó ayer de que la organización está dispuesta a liberar más barriles de petróleo para paliar las consecuencias de la crisis energética provocada por el conflicto de Irán, una situación que se uniría a los 400 millones de barriles ya anunciados y que se espera que empiecen a llegar a los mercados esta semana.

Entretanto, el presidente de EEUU, Donald Trump, ha mantenido su insistencia en buscar una colaboración internacional para reabrir el estrecho de Ormuz y que vuelva a circular el petróleo por sus aguas, por donde se transportaba la quinta parte del petróleo mundial.

Sin embargo, los ministros de Exteriores de la Unión Europea han descartado enviar fragatas para tratar de reabrir el estrecho de Ormuz, aunque sí han resaltado la importancia de permitir el tránsito de barcos.

En este contexto, el precio del barril de petróleo Brent, de referencia en Europa, subía al cierre de las Bolsas europeas un 1,30%, hasta los 101,46 dólares, mientras que el precio del barril de West Texas Intermediate, de referencia en Estados Unidos, se anotaba un alza del 0,95% hasta los 94,41 dólares.

Por su parte, la referencia europea para el precio del gas natural, el contrato TTF negociado en los Países Bajos, registraba un incremento del 0,86%, hasta los 51,32 euros por megavatio hora.

Para el economista jefe para la Eurozona y el Reino Unido de UBS Global Wealth Management, Dean Turner, el conflicto "debería resultar relativamente breve, lo que debería hacer que los precios de la energía retrocedan en las próximas semanas a medida que los combustibles vuelvan a fluir a través del estrecho de Ormuz".

Respecto al conflicto en Irán, la milicia iraquí Kataib Hezbolá, que apoya al país frente a la ofensiva de Estados Unidos e Israel, anunció la muerte de su jefe de seguridad, Haj Abú Alí al Askari, y ha nombrado en su lugar a Haj Abú Muyahid al Asaf.

En el ámbito macroeconómico español, se ha conocido que los precios del sector servicios aumentaron un 2,3% en el cuarto trimestre de 2025 en relación al mismo periodo de 2024, tasa una décima inferior a la del trimestre previo.

Por otro lado, el Banco de España ha informado de que la deuda de las administraciones públicas se situó en el mes de enero en 1,707 billones de euros, tras elevarse un 4,7% en términos interanuales, aunque moderó su peso en el Producto Interior Bruto (PIB) al 100,8% respecto al mismo período del año anterior, un punto porcentual menos.

En el terreno empresarial, Indra se ha dejado un 4,19 después de conocerse antes de la apertura del mercado que el Gobierno, mediante la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) -el mayor accionista de la empresa, con una participación del 28%-, habría pedido el cese "inminente" de Escribano de la presidencia de la compañía, según avanzó el diario 'El Confidencial'.

Además de Indra, solamente otros dos valores han finalizado en 'rojo': Amadeus (-0,35%) e Inditex (-0,12%).

Del lado contrario, las mayores subidas eran las de Repsol (+3,73%), Acciona Energía (+3,67%), Puig (+3,63%), Merlin Properties (+3,09%), Solaria (+2,47%) y Acciona (+2,11%).

El resto de los principales mercados bursátiles europeos ha cerrado en positivo: Londres subió un 0,87%; París, un 0,41%; Milán, un 1,14%; Fráncfort, un 0,67%, y el Euro Stoxx 50 un 0,45%.

Al otro lado del Atlántico, Wall Street sube levemente: el Dow Jones registra un alza del 0,29% al cierre de los parqués europeos, el S&P 500 un 0,32% y el Nasdaq, índice especializado en el ámbito tecnológico, un 0,39%.

En el mercado de renta fija, el rendimiento del bono soberano español con vencimiento a 10 años alcanzaba el 3,393%, desde el 3,440% registrado al cierre del lunes. De esta forma, la prima de riesgo frente al bono alemán se estrechaba en siete décimas, hasta los 48,4 puntos básicos.

En el mercado de divisas, el euro se apreció un 0,17% respecto al dólar, hasta cruzarse con un tipo de cambio de 1,1526 dólares por cada euro.

Por su parte, el oro, principal reserva de valor en contextos de volatilidad, se mantiene en el entorno de los 5.000 dólares, alejado de los 5.400 dólares alcanzados durante las jornadas posteriores al inicio de la intervención militar estadounidense en Irán.

En el caso del bitcoin, la principal criptomoneda, se ubica en los 74.173 dólares tras subir un 0,56% al cierre de la jornada bursátil en Europa.

De cara a los próximos días, los inversores están pendientes de la reunión sobre política monetaria de la Reserva Federal de Estados Unidos (Fed, por sus siglas en inglés) que se celebrará este miércoles y la del Banco Central Europeo (BCE), que tendrá lugar este jueves.

Pese a la incertidumbre geopolítica, los analistas esperan que ambas autoridades monetarias mantengan los tipos de interés. "Es poco probable que la amenaza que plantea la guerra en Oriente Medio provoque una reacción por parte de la Reserva Federal", apunta el jefe de estrategia de mercado global de Natixis IM Solutions, Mabrouk Chetouane.