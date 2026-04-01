El Ibex 35 sube un 3,11% en el arranque de abril y apunta a recuperar los 17.600 puntos

Interior del Palacio de la Bolsa de Madrid, a 20 de marzo de 2026, en Madrid (España). - Ricardo Rubio - Europa Press

MADRID 1 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Ibex 35 ha cerrado la sesión de este miércoles situado en los 17.580,4 puntos, lo que supone un alza del 3,11% respecto al martes, manteniendo el 'rally' que ha registrado durante toda la jornada y alcanzado así su mayor nivel al cierre desde el 2 de marzo.

La atención de los inversores españoles estará más diluida el resto de la semana, debido a las festividades por Semana Santa. Tanto el Viernes Santo como el Lunes de Pascua la bolsa española permanecerá cerrada.

El optimismo en los parqués se produce después de que el presidente de EEUU, Donald Trump, haya asegurado que la guerra de Irán terminará en "dos o tres semanas", tras dar por "alcanzado" su objetivo de que Teherán "no tendrá armas nucleares" y en medio de las negociaciones de lo que ha destacado como un "nuevo régimen" más razonable.

Por su parte, el ministro de Exteriores de Irán, Abbas Araqchi, ha confirmado contactos con el enviado especial de EEUU, Steve Witkoff, aunque ha aclarado que tales mensajes no constituyen una "negociación" con un país en el que Teherán no tiene "ninguna confianza".

Pese a ello, Trump ha hecho hincapié en la disposición de Irán a pedir la paz. El mandatario ha asegurado que las autoridades iraníes han solicitado un alto el fuego, al tiempo que ha indicado que Washington "estudiará" esta petición una vez "abran el estrecho de Ormuz". Araqchi también ha negado que Irán haya propuesto esto.

"No descartamos tampoco que Trump dé la guerra por concluida aun sin acuerdo, afirmando que ya ha conseguido sus objetivos (que Irán no tenga armas nucleares). Para el mundo, la clave está en que se reabra el estrecho de Ormuz", apuntan los analistas de Renta 4.

En el estrecho de Ormuz, por donde transcurre la quinta parte del crudo mundial, continúan los ataques. Este mismo miércoles, las autoridades marítimas de Reino Unido han alertado de que un buque cisterna ha sido alcanzado por dos proyectiles de origen desconocido, a unas 17 millas náuticas (unos 31,5 kilómetros) al norte de Ras Lafan, la localidad catarí que acoge un destacado complejo de gas frente al golfo Pérsico atacado por Irán a mediados de marzo.

Siguiendo con Reino Unido, este miércoles el primer ministro británico, Keir Starmer, ha anunciado una cumbre a finales de esta semana con aliados para estudiar "medidas diplomáticas y políticas" que contribuyan a reabrir el estrecho de Ormuz.

En el plano empresarial, antes de la apertura del mercado, LHMC Midco, propiedad de fondos asesorados por entidades controladas por Blackstone, ha informado de que ha vendido el 3,6% del capital social de Cirsa por 77,64 millones de euros, a razón de 12,75 euros por acción, cifra que representa un descuento de casi el 6,4% respecto al precio al que cerraron este martes las acciones de la compañía catalana (13,62 euros).

En todo caso, la actualidad empresarial viene marcada por Indra. Según ha podido saber Europa Press en fuentes conocedoras, el presidente de la empresa de defensa, Ángel Escribano, tiene previsto presentar su dimisión a todos los cargos en un consejo extraordinario esta misma tarde.

La posibilidad que está sobre la mesa es que el consejero delegado de Indra, José Vicente de los Mozos, asuma de forma provisional todos los poderes ejecutivos en tanto los órganos de gestión deciden una nueva estructura de poder y gobernanza en la compañía.

Aunque tras conocerse la posibilidad de la dimisión de Escribano los títulos de Indra han llegado a cotizar con una caída del 8%, finalmente la compañía ha cerrado la sesión con una subida del 3,13%.

Los valores que más han subido este miércoles han sido ACS (+7,06%), al calor de un informe de UBS que ha asignado a la firma un precio objetivo de 120 euros. Por detrás se han situado ArcelorMittal (+6,46%), Sacyr (+6,09%), IAG (+5,65%), Banco Santander (+5,24%), Merlin (+4,38%) e Inditex (+4,31%). Del lado contrario, solamente Repsol (-5,23%) y Enagás (-1,28%) han terminado la jornada en 'rojo'.

El repunte bursátil ha sido compartido por el resto de los principales mercados europeos. Londres ha subido un 1,73%; París, un 2%; Fráncfort, un 2,62%; y Milán, un 3,06%.

El barril de Brent se dejaba un 2,09%, hasta los 101,79 dólares, mientras que el WTI caía un 1,75%, hasta los 99,59 dólares.

En el mercado de renta fija, el rendimiento del bono español con vencimiento a 10 años ha alcanzado el 3,468%, frente al 3,505% registrado al cierre del martes. De esta forma, la prima de riesgo ha caído hasta los 47,9 puntos básicos.

En el mercado de divisas, el euro se apreciaba un 0,52% frente al dólar, hasta cruzarse en un tipo de cambio de 1,1614 dólares por cada euro.