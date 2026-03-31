El Ibex 35 sube levemente en la apertura y recupera los 17.000 puntos, con el petróleo Brent en 107 dólares

1074291.1.260.149.20260331091503 Archivo - Paneles del IBEX 35 en el Palacio de la Bolsa de Madrid, a 11 de julio de 2024, en Madrid (España). - Jesús Hellín - Europa Press - Archivo

MADRID 31 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Ibex 35 ha iniciado la sesión de este martes con una subida del 0,28%, lo que le ha llevado a situarse en los 17.016,6 puntos a las 9.00 horas, con el crudo Brent a la baja, en 107 dólares, situándose todavía muy por encima de la cota de los 72 dólares que presentaba antes del ataque sobre Irán por parte de Estados Unidos (EEUU) e Israel.

Mientras continúan los ataques en Oriente Próximo y EEUU parece prepararse, según algunos informes, para una desescalada en Irán, parte del foco de la guerra, el económico, sigue centrado en el estrecho de Ormuz, ruta comercial estratégica por la que circula en torno a una cuarta parte del petróleo y el gas mundial.

Esta madrugada, la Corporación de Petróleo de Kuwait, consorcio petrolero estatal del país, ha denunciado un "ataque iraní directo" pero sin víctimas contra un buque petrolero kuwaití que se encontraba anclado y "completamente cargado" en el puerto de la ciudad emiratí en el momento del impacto, lo que ha provocado daños materiales "con la posibilidad de un vertido", según la propietaria.

La circulación naviera en torno al estratégico estrecho de Ormuz, que une los golfos Pérsico y de Omán, ha sido uno de los puntos más calientes de la guerra desatada por la ofensiva sorpresa de EEUU e Israel contra Irán, que ha implementado un cierre de facto de este paso marítimo, si bien el país centroasiático alega permitir el tráfico a buques no alineados con sus enemigos.

Este asunto ha llevado al presidente de EEUU, Donald Trump, a amenazar este lunes a Irán con destruir todo lo que queda en pie --incluida la isla de Jark, desde la cual el país asiático exporta la mayor parte de sus hidrocarburos--, si no se llega a un acuerdo pronto y si el estrecho de Ormuz continúa cerrado a la navegación.

En este contexto de incertidumbre por el fin de la guerra en Irán, el índice Dow Jones y el Nasdaq de EEUU cerraron este lunes con signo mixto, con un avance del 0,1% en el primer caso, y un retroceso del 0,7% en el segundo, y sus futuros apuntan, de momento, a ganancias inferiores al 1%.

Por su parte, las principales Bolsas asiáticas registran caídas en la jornada de este martes. El Kospi surcoreano se deja un 4,3%, mientras que el índice Hang Seng de Hong Kong cede un 0,4% y el índice de la Bolsa de Shenzhen baja un 0,7%. En Japón, el Nikkei cotiza con una caída cercana al 1,2%.

En los primeros compases de la jornada, los mayores descensos del Ibex 35 correspondían a Arcelormittal (-1,21%), Bankinter (-1,12%) y Repsol (-0,99%), mientras que, por el contrario, entre los avances destacaban Enagás (+1,24%) e Indra (+1,1%).

Las principales Bolsas europeas iniciaban la jornada con signo positivo. En concreto, París subía un 0,08% y Fráncfort y Milán un 0,43% y un 0,14%, respectivamente, mientras que Londres se alzaba un 0,32%.

En el terreno empresarial, los inversores han conocido, antes de la apertura del mercado, que CaixaBank ha finalizado su séptimo programa de recompra de acciones tras alcanzar el importe máximo de 500 millones de euros en las 19 semanas desde su puesta en marcha.

Asimismo, Airtificial ha informado de que ha formalizado un nuevo cierre de la operación de venta de contratos de servicios de ingeniería de su división 'Aerospace & Defense', que le permitirá ingresar 9,7 millones entre abril y mayo de este año.

Por su parte, Atrys Health registró en 2025 unos ingresos de 141 millones de euros, lo que supone un crecimiento del 8,5% respecto a 2024, gracias a la evolución del negocio recurrente del grupo y excluyendo el impacto de Aspy, cuya venta al grupo Echevarne se completó en enero de este año.

En este escenario, el precio del barril de Brent --referencia en Europa-- bajaba un 0,4% en la apertura de las Bolsas europeas, hasta los 107,1 dólares, al tiempo que el West Texas Intermediate (WTI), de referencia en EEUU, se dejaba un 0,2%, hasta los 102,61 dólares.

Finalmente, en el mercado de divisas, la cotización del euro frente al dólar se colocaba en 1,1468 'billetes verdes', en tanto que el interés exigido al bono español a diez años descendía hasta el 3,561%.