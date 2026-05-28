El Ibex cae un 0,36% en la media sesión, hasta los 18.315 puntos, tras la renovada tensión en Irán

Archivo - Cartel colocado en las inmediaciones del edificio de La Bolsa de Madrid en Madrid (España) - Marta Fernández Jara - Europa Press - Archivo

MADRID 28 May. (EUROPA PRESS) -

El Ibex 35 registraba una caída del 0,36% en la media sesión de este jueves, en línea con la apertura del mercado, hasta situarse en los 18.315,2 puntos, en una jornada con renovadas tensiones geopolíticas en Oriente Próximo a cuenta de Estados Unidos e Irán.

Esta madrugada, el Ejército de Estados Unidos ha asegurado haber derribado cuatro drones 'kamikaze' sobre el estrecho de Ormuz, tras lo que ha lanzado un ataque contra una base iraní en la ciudad de Bandar Abbas, situada frente al estratégico paso marítimo.

En respuesta, la Guardia Revolucionaria iraní ha asegurado este jueves haber atacado la "base estadounidense origen del ataque" lanzado horas antes contra un punto cercano a la ciudad de Bandar Abbas, situada frente al estrecho de Ormuz, donde, según un funcionario estadounidense, se encontraría una base iraní desde la que se estaba lanzando un dron.

"Las nuevas tensiones serán las protagonistas. El ataque no supone el final del alto el fuego pero introduce presión y enfría el optimismo sobre un posible acuerdo para poner fin a la guerra a corto plazo", han afirmado los expertos de Bankinter.

En el plano empresarial, Banco Santander reanudará desde este jueves su programa de recompra de acciones de 5.030 millones de euros después de comunicar su suspensión temporal a finales de abril.

Asimismo, la entidad financiera ha informado de que ha llevado a cabo una colocación de participaciones preferentes contingentemente convertibles en acciones ordinarias de nueva emisión ('CoCos'), con exclusión del derecho de suscripción preferente, por un importe nominal total de 1.500 millones de dólares (unos 1.293 millones de euros).

Igualmente, antes de la apertura de las Bolsas, eDreams ha indicado que registró un beneficio neto récord de 52,2 millones durante su año fiscal 2026, finalizado el pasado 31 de marzo, lo que supuso un 16% más frente al ejercicio previo, destacando que superó sus previsiones para sus miembros 'prime' y el Ebitda 'cash'.

En este contexto, Indra era el principal valor alcista en la media sesión (+4,79%), por delante de Acerinox (+1,13%), Inditex (+0,79%), Solaria (+0,63%) y Puig (+0,51%). De lado contrario, los mayores descensos eran los de Sacyr (-2,66%), Grifols (-2%), Rovi (-1,49%), Colonial (-1,40%) y Telefónica (-1,27%).

De esta forma, solamente Milán entre el resto de los principales mercados europeos cotizaba al alza en la media sesión (+0,21%). Londres caía un 0,74%; París, un 0,33%; y Fráncfort, un 0,17%.

El petróleo alcanzaba los 95,93 dólares en la media sesión, un 1,74% más, mientras que el West Texas Intermediate (WTI) alcanzaba los 90,27 dólares, un 1,80% más.

En el mercado de renta fija, el rendimiento del bono soberano español se situaba en el 3,420%, desde el 3,407% del cierre del miércoles. De esta forma, la prima de riesgo se elevaba en cinco décimas, hasta los 42,5 puntos básicos.

En el mercado de divisas, el euro se mantenía prácticamente sin cambios frente al dólar, hasta cotizar con un tipo de cambio de 1,1613 dólares por cada euro.