El Ibex se mantiene en la media sesión por debajo de los 18.200 puntos, con el petróleo en 95 dólares

Archivo - Vista de un reloj en el Palacio de la Bolsa. - Marta Fernández Jara - Europa Press - Archivo

MADRID 16 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Ibex 35 cotizaba en la media de este jueves con una ligera caída del 0,04%, lo que le ha llevado a situarse en los 18.178,7 puntos, en una jornada influida de nuevo por el alza, aunque moderada, de los precios del petróleo, que ya se negocia a más de 95 dólares el barril.

El comportamiento del coste del Brent en las primeras horas de este jueves ha estado condicionado por el anuncio de que una delegación liderada por el comandante del Ejército de Pakistán, Asim Munir, ha aterrizado en la capital iraní, Teherán, en el marco de los esfuerzos para organizar una nueva ronda de conversaciones entre Irán y Estados Unidos (EEUU) con el objetivo de seguir los contactos iniciados el pasado fin de semana para poner fin a la guerra iniciada el pasado 28 de febrero.

De su lado, la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, ha afirmado este miércoles que esperan que las negociaciones para intentar alcanzar un acuerdo que ponga fin a la guerra con Irán se lleven a cabo en la capital de Pakistán, Islamabad.

"Es muy probable que sean en el mismo lugar que la última vez", ha manifestado. Asimismo, el presidente estadounidense, Donald Trump, ha afirmado que "los dos líderes" de Líbano e Israel hablarán este jueves, después de que los gobiernos de ambos países acordaran el martes continuar sus conversaciones para poner fin a los enfrentamientos entre el Ejército israelí y el partido-milicia chií Hezbolá, reactivados desde el pasado 2 de marzo.

Por su parte, el Ejército de EEUU ha señalado que ningún buque ha cruzado el estrecho de Ormuz en las primeras 48 horas desde la imposición del bloqueo naval ordenado por Trump.

Además, el Gobierno de EEUU ha anunciado la imposición de sanciones contra una veintena de personas, entidades y buques vinculados a una red de transporte de petróleo dirigida por Mohammad Hossein Shamkhani, hijo del secretario del Consejo de Defensa Nacional de Irán, Ali Shamkhani, que murió en la primera jornada de bombardeos conjuntos lanzados por EEUU e Israel contra Irán a finales de febrero.

REPUNTES EN LAS BOLSAS

Ante la esperanza de que se retomen en las próximas horas las conversaciones de paz entre EEUU e Irán y las expectativas depositadas en las negociaciones entre Israel y Líbano, las principales Bolsas asiáticas han registrado repuntes durante la sesión de este jueves.

En concreto, el Kospi surcoreano ha avanzado un 2,21%, mientras que el índice Hang Seng de Hong Kong ha cerrado con un alza del 1,72% y el índice Shenzhen de la Bolsa china se ha revalorizado un 1,1%. En Japón, el Nikkei ha ganado un 2,38%, moviéndose en cifras récord.

En EEUU, el índice Dow Jones cerró ayer con un retroceso del 0,1%, mientras que el Nasdaq avanzó casi un 1,6%. Los futuros de ambos índices apuntan, de momento, a ligeras subidas en la apertura de este jueves.

En este contexto, el precio del petróleo Brent, de referencia en Europa, cotizaba sobre los 96,47 dólares a las 12.00 horas, tras subir un 1,62%, en tanto que el barril de crudo West Texas Intermediate (WTI), de referencia en EEUU, se negociaba sobre los 92,58 dólares después de aumentar un 1,41%.

En el plano empresarial, la agencia de calificación Moody's ha mantenido el rating de Iberdrola en 'Baa1', con perspectiva estable.

Asimismo, el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas acoge hoy la junta general ordinaria de accionistas de Aena, un encuentro clave en el que se someterá a votación la reelección de Maurici Lucena como consejero ejecutivo para un nuevo mandato de cuatro años.

Por su parte, Repsol ha firmado un acuerdo con el Ministerio de Hidrocarburos de Venezuela y con la compañía estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA), sujeto al cumplimiento de determinadas condiciones, que le permitirá retomar el control de las operaciones e incrementar la producción de petróleo en Petroquiriquire (60% PDVSA y 40% Repsol), garantizar los mecanismos de pago, y fortalecer el marco operativo de sus actividades en el país, bajo el Acuerdo Marco originalmente firmado en 2023.

En el ámbito macro, el Tesoro Público español pondrá fin este jueves a las subastas de abril con una emisión de bonos y obligaciones del Estado, con el objetivo de adjudicar entre 5.000 millones y 6.000 millones de euros.

A la media sesión de la Bolsa de Madrid, los valores con mayores ascensos eran Indra (+3,45%), Amadeus (+1,59%), Grifols (+1,31%), Repsol (+1,22%) y Sacyr (+1,21%). Por el contrario, las mayores correcciones eran para Enagas (-1,57%), Endesa (-0,97%), Caixabank (-0,87%), Arcleormittal (-0,84%) y Rovi (-0,83%).

El resto de las principales Bolsas del Viejo Continente cotizaban a las 12.00 horas con signo positivo: el CAC 40 francés subía un 0,37%; el DAC alemán, un 0,34%; el FTSE británico, un 0,28%; y el Mib italinao, un 0,23%.

Entre tanto, en el mercado de divisas, el euro se depreciaba frente al dólar un 0,17%, hasta intercambiarse por 1,1779 'billetes verdes', mientras que el interés exigido al bono español a diez años descendía levemente hasta el 3,473%, reduciendo la prima de riesgo --el diferencial con las obligaciones del estado alemán con igual vencimiento-- hasta los 44,25 puntos.