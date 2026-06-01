El Ibex se mantiene plano a media sesión y salva los 18.300 puntos con el crudo al borde de los 95 dólares

Archivo - Interior del Palacio de la Bolsa de Madrid. - Ricardo Rubio - Europa Press - Archivo

MADRID 1 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Ibex 35 de la Bolsa de Madrid cotizaba en la media sesión de este lunes prácticamente plano. Concretamente, el índice nacional se anotaba a las 12.00 horas una caída del 0,02%, hasta los 18.359,8 enteros, con petróleo al borde de los 95 dólares el barril tras un nuevo intercambio de ataques entre Estados Unidos e Irán y la falta de certidumbre sobre cuándo será posible un acuerdo de paz.

El Ejército de Estados Unidos ha reivindicado ataques contra "radares y estaciones de mando y control de drones iraníes" a lo largo de este fin de semana en la localidad de Geruk y en la isla de Qeshm, situadas a ambos lados --oriental y occidental, respectivamente-- del estrecho de Ormuz, en respuesta al derribo por parte de Irán de un dron estadounidense.

En respuesta, la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán ha atacado en la madrugada de este lunes una "base aérea" en una ubicación no especificada.

Además, el país euroasiático ha acusado este lunes a la Unión Europea (UE) de mantener una postura "hipócrita" al condenar su respuesta a los recientes bombardeos de Estados Unidos contra el sur del país y ha reiterado que sus ataques contra bases estadounidenses en la región son parte de su derecho a la "legítima defensa".

En el Líbano, una nueva oleada de ataques por parte del Ejército de Israel contra el sur del país ha dejado este domingo en la ciudad de Deir Zahrani, en el distrito de Nabatiyé, al menos ocho personas muertas y 19 heridas, entre las que se encuentran cinco niños.

Asimismo, el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, ha ordenado al Ejército lanzar nuevos bombardeos contra "objetivos terroristas" en la capital de Líbano, Beirut, en el marco de la intensificación de la ofensiva y la invasión terrestre del país vecino, donde ya han muerto más de 3.300 personas desde principios de marzo.

En este contexto, el precio del Brent subía un 3,6%, llegando a cotizar el barril de petróleo de referencia para Europa en los 94,37 dólares en la media sesión de los parqués del 'Viejo Continente', mientras que el WTI, de referencia en Estados Unidos, cotizaba sobre los 91,11 'billetes verdes', tras encarecerse un 4,3%.

LOS PARQUÉS EUROPEOS COTIZAN CON SIGNO MIXTO

En el ámbito 'macro', el croata Boris Vujcic asume desde este lunes la vicepresidencia del Banco Central Europeo (BCE) en sustitución del español Luis de Guindos, que ha finalizado su mandato de ocho años.

Por otro lado, la rebaja del Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA) aplicable a electricidad, gas natural, briquetas, pellets y leña, así como la reducción del Impuesto Especial sobre la Electricidad decaen este lunes debido a la moderación de los precios.

Con todo, en la media sesión de este lunes el valor que más perdía era Aena (-2,17%), seguido de Mapfre (-1,29%), Cellnex (-1,08%), Sabadell (-1,07%) y Fluidra (-0,96%). En el extremo opuesto del selectivo, las mayores subidas a las 12.00 horas correspondían a Solaria (+1,66%), Naturgy (+1,33%), Endesa (+1,31%), Repsol (+1,09%), y Acciona (+0,97%).

En el Viejo Continente, los principales índices bursátiles cotizaban con signo mixto: el Ftse100 de Londres perdía en la media sesión un 0,2%, mientras que el Dax de Fráncfort, el parisino Cac 40 y el Mib de Milán se alzaban un 0,16%, un 0,05% y un 0,04%, respectivamente.

En el mercado de renta fija, el rendimiento del bono soberano español con vencimiento a 10 años cotizaba se elevaba hasta el 3,402%, lo que ha llevado a la prima de riesgo --el diferencial con las obligaciones del Estado de Alemania con igual periodo-- hasta los 41,57 puntos.

Respecto a las divisas, el euro se depreciaba en la media jornada de los parqués europeos un 0,08% frente al dólar, hasta negociarse a un tipo de cambio en los mercados de 1,165 'billetes verdes'.