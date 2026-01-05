El Ibex sube un 0,7% y alcanza los 17.600, nuevo máximo histórico, a pesar del ataque de EEUU en Venezuela

Paneles informativos en el Palacio de la Bolsa de Madrid, a 16 de diciembre de 2025, en Madrid (España). - Jesús Hellín - Europa Press

MADRID 5 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Ibex 35 ha mantenido este lunes su tendencia alcista y ha sumado otro avance del 0,70% que le ha llevado a conquistar los 17.614 enteros, nuevo máximo histórico, en un contexto marcado por el ataque de EEUU a Venezuela este fin de semana y que ha supuesto la captura del presidente venezolano, Nicolás Maduro.

En este contexto, el selectivo se ha apoyado en Indra, que se ha impulsado un 9,68% en la sesión como consecuencia de estas tensiones geopolíticas. También Repsol ha contribuido al alza del selectivo como consecuencia del impacto de este movimiento en Venezuela en el mercado del petróleo, con un aumento del 3,47%.

Por detrás se han situado Fluidra (+3,06%), Aena (+2,79%), Puig (+2,49%) y Rovi (+2,49%). Por el lado contrario, los mayores descensos han sido los de Bankinter (-1,79%), Naturgy (-1,09%), ArcelorMittal (-0,85%) y Telefónica (-0,57%).

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha afirmado que su Gobierno está ahora "a cargo" de Venezuela y ha subrayado que su prioridad es "reconstruir" el país, especialmente su industria petrolera, más que impulsar una convocatoria electoral o la liberación de presos políticos.

Por su parte, la hasta ahora vicepresidenta venezolana y que va a jurar esta misma tarde el cargo de presidenta del país, Delcy Rodríguez, ha reivindicado el "derecho a la paz" y a la "soberanía" del país en el primer comunicado que firma como "presidenta encargada". En dicho texto, ha instado a Estados Unidos a "trabajar conjuntamente en una agenda de cooperación" tras la incursión y captura del presidente Nicolás Maduro por parte de la Administración de Donald Trump.

Mientras tanto, un total de 26 de los 27 Estados miembros de la Unión Europea, todos excepto Hungría, han difundido una declaración a través del Servicio Europeo de Acción Exterior en la que piden "contención" tras la operación estadounidense en la que fue capturado el mandatario venezolano.

En relación a este escenario, el analista sénior de mercados para eToro, Javier Molina, ha apuntado que la situación en Venezuela y la intervención de Estados Unidos añaden ruido inmediato, especialmente en el mercado del petróleo.

"Los mensajes desde Washington, apuntando a una gestión temporal del país y a inversiones masivas de compañías estadounidenses en infraestructuras energéticas, elevan la volatilidad y generan titulares de alto impacto", ha englobado.

"Para los mercados", ha proseguido Molina, "este tipo de episodios suelen traducirse en movimientos tácticos y repuntes de volatilidad, pero rara vez alteran por sí solos la tendencia estructural de los activos de riesgo; es un recordatorio de que el corto plazo puede ser incómodo incluso dentro de un ciclo alcista".

Pese a todo, ha defendido que "la tendencia de fondo sigue siendo alcista y estar invertido continúa teniendo sentido, especialmente en compañías con beneficios visibles y momentum positivo".

"Pero este ya no es un mercado para la complacencia", ha alertado a su vez, ya que "la geopolítica, la fragilidad del ciclo 'macro' y la elevada concentración obligan a extremar la gestión del riesgo, ajustar tamaños de posición y aceptar que la volatilidad forma parte del camino".

De cara a la semana entrante, los analistas de Renta 4 han indicado que en el plano en plano macroeconómico se viene un "gran número" de referencias relevantes: "De entre ellas, destacamos los datos de empleo de diciembre en EEUU, de los que se espera que se mantenga un ritmo de creación de puestos de trabajo similar a noviembre, una tasa de desempleo cediendo mínimamente y, salarios y, horas trabajadas estables", han pormenorizado.

En el plano 'macro' español, esta jornada se ha conocido que el paro registrado en las oficinas de los servicios públicos de empleo registró en 2025 un descenso de 152.048 personas (-6%), hasta un total de 2.408.670 desempleados, la menor cifra en un cierre de año desde el ejercicio 2007.

Además, la Seguridad Social ganó 506.451 afiliados en 2025, un 2,4% más respecto a 2024, hasta cerrar el año en 21.844.414 ocupados, la cifra más alta de su historia al término de un mes de diciembre.

LAS BOLSAS EUROPEAS TAMBIÉN SUBEN

Las principales Bolsas europeas también han registrado subidas en la sesión de este lunes: Fráncfort se ha impulsado un 1,34% y Milán, un 1,04%. Por detrás, más rezagadas, se han situado Londres, con un alza del 0,50% y París, con una subida del 0,20%.

En EEUU, Wall Street también se mantenía al alza tras la operación militar de este fin de semana en Venezuela. El Dow Jones se impulsaba un 1,50% al cierre de la sesión en Europa, mientras que el S&P500 y el Nasdaq se revalorizaban en torno a un 0,80%.

En el mercado de divisas, la cotización del euro frente al dólar se colocaba en 1,1714 'billetes verdes', un 0,04% menos que al cierre del pasado viernes, en tanto que el interés exigido al bono español a 10 años bajaba hasta el 3,297% tras restar dos puntos básicos, con la prima de riesgo respecto al bono alemán en los 43,7 puntos.

SUBE EL BRENT

En este contexto geopolítico, el precio del barril de crudo Brent, referencia europea, repuntaba un 1,02%, hasta los 61,38 dólares, mientras que el West Texas Intermediate (WTI), referente en Estados Unidos, se apreciaba un 1,13%, hasta los 57,97 dólares.

En relación a otros activos, la onza de oro se impulsaba un 2,55% y se aproximaba a los 4.500 dólares, mientras que el bitcoin se encarecía otro 2,69%, hasta negociarse en los 93.600 dólares.