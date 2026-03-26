Izertis se dispara casi un 6% tras aumentar un 20,9% sus ventas en 2025, hasta 166,9 millones

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MADRID 26 Mar. (EUROPA PRESS) -

Izertis se disparaba casi un 6% en los primeros compases de la jornada bursátil de este jueves tras anunciar el miércoles que facturó 166,9 millones de euros en 2025, lo que supone un incremento del 20,9% en comparación con las ventas de 133,1 millones de euros de 2024.

Los títulos de la compañía española avanzaban, en torno a las 10.40 horas, un 5,62%, hasta los 9,4 euros, colocándose como el valor que más crecía de todo el mercado.

Los inversores han reaccionado así a la presentación de su cuenta de resultados, que refleja que el beneficio de actividades continuadas de la empresa durante el pasado año alcanzó los 4,45 millones de euros, un 1,83% más que los 4,37 millones de 2024.

Asimismo, el resultado neto de explotación (Ebit) se situó en 11,81 millones de euros, cifra que supone un avance interanual del 16,34% en comparación con los 10,15 millones de euros de 2024.

El presidente y consejero delegado de Izertis, Pablo Martín, aseguró que la consultora que preside avanza en los objetivos de su 'Business Plan 2030', al tiempo que defendió el carácter "dinámico" de la empresa en materia de adquisiciones, que busca "consolidar mercados y expandirse en países estratégicos".

En 2025, la consultora asturiana llevó a cabo varias integraciones (las británicas Assured Thought Limited y May Business Consulting (MBC), el grupo centroamericano Coderland y las españolas ICALIA e ICATD, que reforzaron su posicionamiento y cartera de servicios. El CEO de Izertis defendió el carácter "dinámico" de la empresa explicó que, en materia de adquisiciones, "siempre" suelen realizar alguna, sin una pauta regular.

"No nos obligamos a que todos los años tengamos que comprar 'X' compañías. Pero sí hay un trabajo continuo de estar siempre buscando oportunidades e intentando cerrarlas", señaló.

Pese a estas operaciones y al esfuerzo inversor asociado, la consultora tecnológica cerró 2025 con un "sólido" nivel de tesorería, rozando los 54,1 millones de euros, un 66,7% más que un año antes.