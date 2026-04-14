El petróleo cae y las Bolsas europeas apuntan a subidas por la esperanza de nuevas conversaciones de paz

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MADRID 14 Abr. (EUROPA PRESS) -

El precio del petróleo Brent, de referencia en Europa, caía cerca de un 0,5% en torno a las 8.45 horas de este martes y se movía por encima de los 98,8 dólares por barril antes de la apertura de las Bolsas en Europa, frente a los 72 dólares en los que cotizaba antes del ataque sobre Irán por parte de Estados Unidos (EEUU) e Israel.

Por su parte, el barril de crudo West Texas Intermediate (WTI), de referencia en EEUU, se abarataba casi un 1,%, hasta los 97,6 dólares por barril.

La bajada del precio del petróleo en las primeras horas de este martes se produce por la esperanza de que se den nuevas conversaciones de paz entre EEUU e Irán que hagan que el alto el fuego temporal sea permanente.

El vicepresidente norteamericano, JD Vance, ha afirmado este lunes pasado que la responsabilidad de dar el próximo paso en las negociaciones de paz con Irán recae sobre Teherán, alegando que la delegación estadounidense abandonó las Conversaciones de Islamabad sin acuerdo porque su contraparte iraní "tuvo que regresar" para "obtener la aprobación" de los términos estadounidenses.

"La pelota está en el tejado de Irán", ja declarado Vance en una entrevista con la cadena 'Fox News' en la que ha asegurado que la representación estadounidense partió de la capital paquistaní sin alcanzar un compromiso porque los enviados iraníes "no lograron llegar a un acuerdo y tuvieron que regresar a Teherán, ya sea con el líder supremo (Mojtaba Jamenei) o con otra persona para obtener la aprobación" sobre los términos propuestos por EEUU.

De su lado, el representante permanente de Irán ante Naciones Unidas, Amir Said Iravani, ha subrayado este lunes que el bloqueo marítimo impuesto por EEUU en el estratégico estrecho de Ormuz constituye una "grave violación de la soberanía e integridad territorial" iraní, al tiempo que ha advertido que el país asiático ejercerá su "derecho inherente" a adoptar "todas las medidas necesarias y proporcionadas" para salvaguardarla.

"La imposición de un bloqueo marítimo constituye una grave violación de la soberanía e integridad territorial de la República Islámica de Irán", ha insistido Iravani en una misiva dirigida al secretario general de Naciones Unidas, António Guterres, y al presidente del Consejo de Seguridad, Jamal Fares Alrowaiei.

El cruce por este enclave que se constituye como uno de los principales puntos de estrangulamiento para el comercio, por el que pasa a diario cerca de una quinta parte de los suministros de petróleo y gas natural licuado del mundo, se ha mantenido bloqueado por Irán en represalia a la ofensiva lanzada el pasado 28 de febrero por Estados Unidos e Israel contra Teherán.

LAS BOLSAS EUROPEAS APUNTAN A SUBIDAS

En este contexto de cierto optimismo por una nueva ronda de conversaciones entre EEUU e Irán, las principales Bolsas asiáticas registran repuntes en la jornada de este martes.

En concreto, el Kospi surcoreano avanza un 2,7%, mientras que el índice Hang Seng de Hong Kong sube un 0,6% y el Shenzhen chino se revaloriza cerca de un 0,9%. En Japón, el Nikkei gana un 2,4%.

En EEUU, el índice Dow Jones y el Nasdaq cerraron este lunes en positivo, con avances del 0,6% y del 1,2%, respectivamente, aunque sus futuros apuntan, de momento, a avances planos en la apertura de este martes.

Por su parte, la mayor parte de las Bolsas europeas apuntan este martes a aperturas positivas. En España, el Ibex 35 partirá hoy de los 18.023 puntos tras cerrar el lunes con un caída de casi el 1%.