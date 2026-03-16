El precio del crudo Brent supera los 105 dólares, con las Bolsas europeas apuntando a aperturas mixtas

Archivo - Una plataforma petrolífera - EUROPA PRESS/MÁLAGAPORT - Archivo

MADRID 16 Mar. (EUROPA PRESS) -

El precio del petróleo Brent, de referencia en Europa, subía más de un 2% a las 8.22 horas y cotizaba por encima de los 105 dólares antes de la apertura de las Bolsas en Europa, situándose muy por encima de la cota de los 72 dólares que presentaba antes del ataque sobre Irán por parte de Estados Unidos e Israel.

Por su parte, el barril de crudo West Texas Intermediate (WTI), de referencia en Estados Unidos, subía un 1,7%, hasta los 98,57 dólares por barril.

Este lunes, el precio del Brent ha llegado a cotizar por encima de la cota de los 106 dólares, pero después ha moderado su escalada hasta los 105 dólares. No obstante, ya está muy cerca de volver a superar los 106 dólares.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha advertido este domingo que a la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) le deparará un "muy mal futuro" si los aliados no colaboran en aras de reabrir el estrecho de Ormuz, enclave estratégico del comercio internacional de petróleo que se encuentra bloqueado por el Ejército iraní como respuesta a la ofensiva lanzada por Washington e Israel contra Irán el pasado 28 de febrero.

"Es lógico que quienes se benefician del estrecho ayuden a garantizar que no ocurra nada malo allí", ha considerado el mandatario norteamericano en una entrevista con el periódico británico 'Financial Times' en la que ha apuntado a China y Europa como especialmente dependientes del petróleo de la zona. Por todo ello, ha asegurado, "si no hay respuesta" de estos o la misma es "negativa", el futuro de la OTAN será "muy malo".

El inquilino de la Casa Blanca ha realizado estas declaraciones poco más de un día después de haber instado a países como China, Japón, Francia, Corea del Sur o Reino Unido a acompañar a navíos estadounidenses en una misión naval internacional para desbloquear el estrecho de Ormuz.

La Agencia Internacional de la Energía (AIE) decidió la semana pasada liberar 400 millones de barriles de reservas estratégicas, la mayor de su historia, para contribuir a reducir las tensiones en los precios del petróleo. En el marco de esta decisión, Estados Unidos participará con la liberación de 172 millones de barriles. A finales de esta semana comenzarán a llegar al mercado los primeros 86 millones de barriles de crudo que liberará Estados Unidos de su reserva estratégica.

Los precios del crudo, que están teniendo un comportamiento muy volátil (hace una semana el Brent llegó a tocar los 118 dólares), se están viendo afectados por la expectativa de que la guerra se alargue más de lo esperado y por los problemas en el estrecho de Ormuz, donde ya han sido atacados varios barcos petroleros.

El estrecho de Ormuz es un enclave estratégico por el cual circula alrededor de una quinta parte del comercio marítimo mundial del petróleo, así como un volumen importante de gas natural licuado y fertilizantes.

La casi paralización del tráfico marítimo en Ormuz ha obligado a los productores del Golfo a reducir la producción, contribuyendo, al mismo tiempo, a la escalada del precio del crudo y del gas natural.

El Consejo de la Organización Marítima Internacional (OMI) llevará a cabo los próximos 18 y 19 de marzo una sesión "extraordinaria" para abordar las repercusiones que tiene para el transporte marítimo el bloqueo en el estrecho de Ormuz y la inestabilidad en la región por los ataques de Irán contra los países del Golfo en respuesta a la ofensiva de Estados Unidos e Israel en territorio iraní.

La Guardia Revolucionaria de Irán ha reivindicado durante los últimos días varios ataques contra buques en el estrecho de Ormuz, en el marco de su respuesta a la ofensiva desatada el 28 de febrero por Estados Unidos e Israel contra el país asiático.

LAS BOLSAS EUROPEAS APUNTAN A APERTURAS MIXTAS

En este contexto, En Estados Unidos, el índice Dow Jones y el Nasdaq cerraron el pasado viernes con retrocesos, del 0,26% en el primer caso, y del 0,93% en el segundo.

Mientras, las principales Bolsas asiáticas registran un comportamiento dispar este lunes. El Nikkei japonés ha cerrado con un retroceso del 0,1%, mientras que el Kospi surcoreano ha subido un 1,1%. Por su parte, el índice Hang Seng de Hong Kong se revaloriza un 1,5% y la Bolsa de Shanghai se ha anotado un descenso cercano al 0,3%.

Las Bolsas europeas, por su lado, apuntan a aperturas mixtas este lunes, con ligeros descensos en el caso de Madrid y Londres, y subidas de hasta el 0,4% en Francfort, París y Milán.

El Ibex 35 finalizó la sesión del viernes en los 17.059,30 puntos y este lunes apunta a una apertura negativa, con un leve descenso inferior a las dos décimas.