El precio del petróleo se modera hasta los 108 dólares, con las Bolsas europeas apuntando a ganancias

1071044.1.260.149.20260320082352 Archivo - Una plataforma petrolífera - EUROPA PRESS/MÁLAGAPORT - Archivo

MADRID 20 Mar. (EUROPA PRESS) -

El precio del petróleo Brent, de referencia en Europa, bajaba un leve 0,3% a las 8.19 horas y cotizaba por encima de los 108 dólares antes de la apertura de las Bolsas en Europa, situándose muy por encima de la cota de los 72 dólares que presentaba antes del ataque sobre Irán por parte de Estados Unidos e Israel.

Por su parte, el barril de crudo West Texas Intermediate (WTI), de referencia en Estados Unidos, se abarataba un 1,1%, hasta los 94,48 dólares por barril, mientras que el precio del gas en el mercado holandés TFF, de referencia en Europa, cae un 1,6%, hasta los 60,85 euros por megavatio/hora.

El precio del petróleo Brent llegó ayer a superar los 119 dólares después de los ataques contra refinerías en el marco de la guerra en Oriente Próximo. En concreto, Irán atacó un complejo de gas natural licuado situado en la localidad qatarí e Ras Lafan, después de que Israel bombardeara uno de sus más importantes yacimientos de gas, el campo de South Pars.

El ministro de Energía de Qatar y presidente de la petrolera estatal QatarEnergy, Sad bin Sherida al Kabi, ha afirmado a última hora de este jueves que la capacidad de exportación de gas natural licuado (GNL) de Doha ha sufrido una reducción del 17% por cuenta de los ataques al complejo de Ras Lafan, cuyos daños costarán 20.000 millones de dólares (17.308 millones de euros) en ingresos anuales, según las estimaciones de la empresa.

Asimismo, ha alertado de que "los extensos daños" provocados en las instalaciones "tardarán entre tres y cinco años en repararse" y, además, obligarán a la petrolera a "declarar fuerza mayor durante un máximo de cinco años en algunos contratos de GNL a largo plazo". "El impacto afecta a China, Corea del Sur, Italia y Bélgica", ha precisado.

Desde Estados Unidos, tratan de calmar los ánimos tras la fuerte escalada que experimentó ayer el precio del petróleo. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha desvelado que mantuvo una conversación con el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, tras el bombardeo al yacimiento de gas iraní de South Pars, que comparte con Qatar, para garantizar que no se repiten estos bombardeos a instalaciones energéticas.

"No vamos a hacerlo nunca más", afirmó el mandatario estadounidense en declaraciones desde el Despacho Oval junto a la primera ministra japonesa, Sanae Takaichi, tras desvelar contactos con el líder israelí.

Los precios del crudo, que están teniendo un comportamiento muy volátil, también se están viendo afectados por la expectativa de que la guerra se alargue más de lo esperado y por los problemas en el estrecho de Ormuz, donde han sido atacados varios barcos petroleros desde que empezó la ofensiva.

En este sentido, Trump ha asegurado que su país no depende del comercio que pasa por el estrecho de Ormuz, por lo que lo defiende "para todos los demás", en una nueva llamada a la OTAN para que dé un paso al frente respecto a un eventual despliegue naval que garantice el tránsito por este paso estratégico.

"Nosotros no usamos el estrecho. Estamos defendiendo el estrecho para todos los demás. Y en el caso de la OTAN, no quieren ayudarnos a defenderlo, y son ellos quienes lo necesitan", declaró el presidente estadounidense que, en todo caso, afirmó que los aliados de la OTAN "se están volviendo mucho más amables" respecto a sus demandas en Ormuz.

En este contexto, los Veintisiete líderes de la Unión Europea han dado este jueves su visto bueno a la disposición de algunos Estados miembro a contribuir en los esfuerzos para desbloquear el estrecho de Ormuz y garantizar así la libertad de navegación una vez que "se den las condiciones".

El estrecho de Ormuz es un enclave estratégico por el cual circula alrededor de una quinta parte del comercio marítimo mundial del petróleo, así como un volumen importante de gas natural licuado y fertilizantes.

La casi paralización del tráfico marítimo en Ormuz ha obligado a los productores del Golfo a reducir la producción, contribuyendo, al mismo tiempo, a la escalada del precio del crudo y del gas natural.

LAS BOLSAS EUROPEAS APUNTAN A APERTURAS POSITIVAS

En este contexto, y tras la decisión de la Reserva Federal (Fed) de mantener los tipos de interés, el índice Dow Jones y el Nasdaq de Estados Unidos cerraron este jueves en negativo, con descensos del 0,4% en el primer caso, y del 0,2% en el segundo.

Por su parte, las principales Bolsas asiáticas registran comportamientos mixtos este viernes. El Kospi surcoreano ha cerrado con un avance del 0,3%, mientras que el índice Hang Seng de Hong Kong baja más de un 1% y la Bolsa de Shanghai se ha anotado un descenso del 1,2%. En Japón, el Nikkei hoy no cotiza por festivo.

En este contexto y tras la decisión del Banco Central Europeo (BCE) de mantener los tipos de interés, las Bolsas europeas apuntan a aperturas positivas, con caídas superiores al 1%.