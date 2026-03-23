Aliseda capta 2.400 millones en oportunidades inmobiliarias en nueve meses, 460 en activos terciarios

Mendiluce interviene durante el debate - ALISEDA - JULIA RODES

MADRID, 23 Mar. (EUROPA PRESS) -

Aliseda ha captado 2.400 millones de euros de oportunidades inmobiliarias off market en los últimos meses correspondientes a más de 170 clientes, de los que 460 millones corresponden a activos terciarios como oficinas, hoteles, centros logísticos y parques comerciales.

Así lo ha explicado el ceo de Aliseda, Eduard Mendiluce, en la apertura de la jornada 'Aliseda-CRE: un nuevo punto de inflexión', que ha reunido en Madrid a destacados representantes del sector inmobiliario, donde, según Mendiluce, crece el interés inversor por el segmento terciario y su capacidad para generar oportunidades de valor en todo el territorio.

"Con el commercial real estate (CRE), Aliseda da una vuelta más", ha dicho Mendiluce, que ha destacado el papel de la compañía como uno de los principales dinamizadores del mercado en España.

Son activos "que no tienen que estar siempre en el Paseo de la Castellana o capitales de provincia, sino que están en otros emplazamientos que no por parecer secundarios ofrecen menos oportunidades", y ha destacado las ventajas de esa capilaridad para el sector.

INVERSIÓN PÚBLICA Y PRIVADA

A continuación ha intervenido el vicepresidente de la CEOE y presidente de Rothschild & Co España, Íñigo Fernández de Mesa, que ha asegurado que España "no crecerá si no hay inversión pública y privada", y ha apuntado a la necesidad de crear vivienda para atender la demanda del aumento de la población.

"España es el país que más penaliza la compra de vivienda del mundo por detrás de Canadá", ha lamentado, tras advertir de que la falta de acceso de los jóvenes a la vivienda puede generar un problema social.

Fernández de Mesa ha criticado la falta de inversión pública en infraestructuras, uno de los problemas que pueden lastrar el crecimiento de la economía española, junto al absentismo laboral --con un coste de 32.000 millones, ha dicho--, la alta fiscalidad y el estancamiento de la productividad.

LA GEOPOLÍTICA

El vicepresidente de la CEOE también ha analizado la situación económica internacional generada por la guerra en Irán: "Incertidumbre es la palabra que define la situación el Golfo Pérsico y, aunque las bolsas están viviendo una montaña rusa, los mercados ven un conflicto de corta duración".

En este sentido, cree que para Estados Unidos "es básico que la guerra no dure, porque tiene un problema de déficit público del 7%", mientras que China ya produce tecnología con valor añadido y, en los próximos meses, introducirá 100 marcas en Europa.

En cuanto a Europa, "necesita un cambio rápido, ya que la IA y la geopolítica avanzan a un ritmo vertiginoso; necesita no depender de la tecnología de Estados Unidos, y ya está tratando de independizarse en sistema de pago, de defensa y energía", y también ve necesario reducir la regulación europea, que supone un coste de 150.000 millones de euros.

LA CARTERA DE ALISEDA

El director de CRE Aliseda, Luis Nuño, ha explicado que Aliseda es conocida por su labor relacionada con la vivienda, pero no por su "fortaleza" en el sector terciario, donde la empresa ha gestionado más de 1.500 millones de activos, con una cartera muy heterogénea y una gran dispersión geográfica.

Aliseda tiene la capacidad de dar cobertura integral en la detección de oportunidades y gestión de activos terciarios, con una base de datos de más de 5.000 inversores, lo que supone una ventaja competitiva respecto a otras consultoras inmobiliarias, han explicado.

Además, mantiene un posicionamiento relevante en el mercado de la rehabilitación a través de su filial EFFIC, especialista en consultoría energética para empresas y particulares, que también gestiona certificados de ahorro energético (CAE) que permiten financiar del 5% al 30% del coste de las mejoras, y que, con cambios legislativos, podrían llegar a financiar el 50% de la factura de una reforma.

El director de Suelo de Aliseda, Luis Alonso, ha dicho que la empresa es la principal comercializadora de suelo de España y el año pasado vendió 435 millones de euros (22.150 viviendas): "Estamos en el territorio y somos parte de la solución al problema".

Una mesa redonda ha reunido al ceo de Merlin Properties, Ismael Clemente; el ceo de Iroko Iberia, Óscar Duclert; el socio de Arcano Real Estate, Eduardo Fernández-Cuesta, y el ceo de Aliseda, Eduard Mendiluce, moderados por el director corporativo de Relaciones Institucionales, Comunicación y Marketing de Aliseda, Jaime E. Navarro.

AFRONTAR LA INCERTIDUMBRE

Mendiluce ha insistido en la situación de incertidumbre, donde los analistas hablan de un impacto en PIB e inflación moderado, derivada de la situación internacional: "En inmobiliario, sea cual sea el escenario todavía es una buena alternativa de inversión", y ha valorado positivamente las oportunidades que para el mercado supone apostar por el cambio de usos --de terciarios a residencial--, que llevan a cabo ciudades como Madrid.

Fernández-Cuesta ha advertido de los efectos que puede tener esa incertidumbre, en lo que respecta a la subida de los costes de la energía, tipos de interés e inflación; un escenario que "no es bueno a la hora de levantar dinero, es importante estar diversificado y una financiación que las entidades no están dando", y ha apostado por explorar la inversión en oficinas.

Óscar Duclert ha expresado su temor a que se reduzcan los créditos privados, lo cual tendría un impacto negativo en la economía, y ha coincidido con Fernández-Cuesta en la oportunidad de invertir en oficinas, pues el sector terciario "tiene una menor volatilidad".

Ismael Clemente ha coincidido en que la inflación genera aumento de tipos de interés y complica los costes de financiación de las empresas y, a su juicio, hay ciudades secundarias que ofrecen ciudades interesantes, creando productos de calidad que ahora no hay, como Bilbao, Valencia o Málaga.

PRÓXIMO MARKET PLACE DIGITAL

Eduard Mendiluce ha clausurado la jornada y ha anunciado que próximamente Aliseda pondrá en marcha un market place digital.

Allí, las oportunidades se recogerán de forma exclusiva para los clientes, y ha puesto en valor la capacidad de la compañía en anticipar tendencias y generar oportunidades.