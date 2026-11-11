Alquiler Seguro denuncia actos vandálicos en más de 40 oficinas y señala al Sindicato de Inquilinas

Alquiler Seguro denuncia "vandalismo" en sus oficinas por la huelga general - ALQUILER SEGURO

MADRID 11 Nov. (EUROPA PRESS) -

El director comercial de Alquiler Seguro, Rafael Durán, ha denunciado este miércoles que más de 40 de sus oficinas han sido vandalizadas con silicona en las cerraduras, carteles y pintadas en los escaparates con motivo de la huelga general de este miércoles por el acceso a la vivienda y la mejora de los salarios.

En declaraciones a Antena 3 recogidas por Europa Press, Durán ha apuntado como posibles responsables de estos actos vandálicos al Sindicato de Inquilinas, que ayer, con un centenar de personas, lideradas por Alicia del Río a la cabeza, portavoz de dicha organización, entró en sus oficinas de Avenida de América, causando daños materiales y un "daño moral" a los trabajadores.

El director comercial de la compañía ha lamentado que el Sindicato de Inquilinas sitúe a Alquiler Seguro de manera recurrente en el foco y la responsabilice de la crisis habitacional.

"Ya estamos acostumbrados a que el Sindicato de Inquilinas nos ponga en el foco, nos tildan de culpables, lanzan proclamas absurdas de que somos un fondo, somos rentistas... Pero, señores, es que nosotros no legislamos, nosotros de hecho acatamos las leyes que nos marcan. Intentamos dar un servicio a propietarios e inquilinos, ese es nuestro único delito", ha defendido.

En este sentido, Durán ha censurado que se utilice a la compañía como un "chivo expiatorio" y ha recalcado que la empresa no dispone de inmuebles en propiedad.

"Nosotros somos culpables de poner más de 600 viviendas en el mercado al mes, con precios asequibles. Nuestros clientes son clientes particulares que depositan su confianza, su patrimonio, para gestionarlo con seguridad y que podamos al mismo tiempo dar un servicio a los inquilinos", ha insistido.

Asimismo, ha rechazado de plano que la agencia contribuya a encarecer los arrendamientos o imponga condiciones abusivas y ha instado a comparar su oferta con la de otros portales del sector para comprobar si Alquiler Seguro está inflando los precios, como asegura Alquiler Seguro.

"Nada más lejos de la realidad", ha defendido Durán, que ha insistido en que su política de asesoramiento persigue moderar las rentas para evitar la rotación.