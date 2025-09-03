Bilbao se declarará este jueves como zona tensionada para facilitar vivienda asequible a jóvenes

BILBAO 3 Sep. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Bilbao, Juan Mari Aburto, ha afirmado que la declaración de Bilbao este jueves como zona tensionada es "un paso más" para poner a disposición, fundamentalmente de la gente joven, vivienda "asequible".

En declaraciones a Radio Euskadi, recogidas por Europa Press, Aburto se ha referido, de esta forma, a la declaración por parte del Departamento de Vivienda del Gobierno vasco de Bilbao como zona tensionada en un acto oficial que tendrá lugar este jueves el en Salón Árabe del Ayuntamiento de Bilbao, al que asistirán el consejero de Vivienda y Agenda Urbana, Denis Itxaso, y el alcalde de Bilbao, Juan Mari Aburto.

El alcalde ha reconocido que la declaración de zona tensionada "no es la solución, pero es un paso más en aras de buscar que la vivienda tenga ese carácter social que debe tener y que podamos poner a disposición, fundamentalmente de la gente joven, vivienda asequible, tanto en régimen de alquiler como en régimen de propiedad".

Además, ha afirmado que es "un paso más para intentar, de esta manera, limitar los precios al alquiler que en los últimos años están experimentando subidas muy notables".