El BOE publica la declaración de los municipios vascos de Arrasate, Pasaia y Zestoa como zonas tensionadas

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MADRID 27 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana ha publicado este lunes en el Boletín Oficial del Estado (BOE) la declaración de los municipios vascos de Arrasate, Pasaia y Zestoa como zonas de mercado residencial tensionado, lo que permitirá a estos municipios limitar los precios del alquiler.

País Vasco cuenta ya con más de 40 municipios declarados zonas de mercado residencial tensionado, incluyendo las ciudades de Bilbao, San Sebastián y Vitoria, y localidades como Getxo, Basauri, Ermua, Zarautz, Hernani y Zumaia, entre otras, a las que se suman ahora Arrasate/Mondragón, Pasaia y Zestoa.

La resolución publicada este lunes en el BOE surtirá efectos desde este martes, 28 de abril, y estará vigente durante tres años.

La declaración de una población como zona de mercado residencial tensionado está contemplada en el artículo 18 de la Ley de Vivienda, e implica que los precios de los alquileres estarán sujetos a una serie de restricciones.