Bustinduy asegura que volverá a llevar el decreto de alquileres al Congreso "las veces que haga falta"

El ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, interviene durante una sesión plenaria en el Congreso, a 28 de abril de 2026, en Madrid (España). - Matias Chiofalo - Europa Press

MADRID 28 Abr. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Derechos Sociales y Consumo, Pablo Bustinduy, ha aseverado que volverá a llevar al Congreso "las veces que haga falta" el decreto ley para prorrogar los contratos de alquiler que este martes han tumbado PP, Vox y Junts.

Las tres formaciones, que forman mayoría absoluta en el Congreso, han confirmado sus previsiones y han votado en contra de la convalidación del texto, por lo que ha sido derogado y ha quedado sin efectos legislativos.

Tras este varapalo, el ministro encargado de liderar este decreto ha comparecido ante los medios en el Congreso arropado por la vicepresidenta segunda, el ministro de Cultura y la portavoz de Sumar en el Congreso, Yolanda Díaz, Ernest Urtasun y Verónica Martínez Barbero, respectivamente.

"LO VAN APAGAR MUY CARO"

En primer lugar, el ministro ha reprochado a las "derechas" que hayan abandonado "a su suerte a tres millones de compatriotas". Bustinduy ha censurado que este sentido del voto de PP, Vox y Junts supone una "desconexión radical" con la gente trabajadora del país y ha avisado que "lo van a pagar muy caro" porque buena parte de sus votantes defendía la medida.

"La prórroga de los contratos de alquiler la apoyan dos tercios de los votantes del PP y de Vox. Y hoy les han dado la espalda. ¿Para qué? Para blindar el negocio de quienes están forrando con la vivienda a costa de los derechos de los españoles", ha apostillado el ministro.

A renglón seguido, el titular de Derechos Sociales ha aseverado que llevará la norma "las veces que haga falta" al Parlamento y hará "lo que sea necesario" para que en España prevalezca el derecho a la vivienda. "Las veces que haga falta, por tierra, mar y aire", ha subrayado.

En esta línea, ha insistido en que hará "lo que haga falta" para que se apruebe el decreto, si bien todavía no ha concretado si la medida ya la elevará al próximo Consejo de Ministros. "La cabeza bien alta, y desde luego esto no acaba aquí", ha zanjado el ministro, que ha evitado entrar en la crítica por la ausencia de la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, durante el debate y votación del decreto ley.