Bustinduy censura la negativa del PP a negociar la prórroga de alquileres y avisa: "Pagarán un precio político altísimo"

Archivo - El ministro de Consumo, Pablo Bustinduy, durante una sesión plenaria en el Congreso, a 11 de diciembre de 2025, en Madrid (España). - Fernando Sánchez - Europa Press - Archivo

MADRID 7 Abr. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, ha criticado este martes la negativa del PP a sentarse a negociar el decreto ley con medidas de vivienda como la prohibición de desahucios o la prórroga de los alquileres, y ha avisado a la formación que si decide votar en contra del mismo, pagará un "precio político altísimo".

El socio minoritario del Ejecutivo logró que se aprobara en Consejo de Ministros de un decreto ley con medidas en el ámbito de vivienda para intervenir este mercado y paliar la crisis habitacional que sufre el país.

Como todo decreto ley, el texto está en vigor después de su aprobación en Consejo de Ministros, pero tiene que ser convalidado en el Congreso en un plazo en treinta días. En este marco, Sumar ha emplazado a negociar a los grupos parlamentarios de la Cámara, entre ellos el PP, pero los de Alberto Núñez Feijóo ya han avanzado en un comunicado que no recogen el guante porque considera que el decreto "no ofrece soluciones realistas".

El ministro ha censurado en sus redes sociales la respuesta que ha dado el PP a la invitación para negociar alegando que la solución que ofrecen los 'populares' a la crisis de la vivienda "siempre es la misma", que a su juicio es "no hacer nada".

"Esta vez se equivocan. Si votan contra la prórroga de alquileres pagarán un precio político altísimo. Entre los 2,6 millones de inquilinos a los que quieren echar a la calle también están sus votantes", ha avisado el ministro a través de la red BlueSky.

Fuentes del grupo plurinacional también han reprochado que el PP "sólo habla con fondos internacionales y especuladores" en asuntos de vivienda y han protestado en la misma línea que Bustinduy: "Se debe de creer que no ha votantes del PP que pagan alquiler". Al mismo tiempo, esas fuentes han recordado que hay familias "ahogadas" por pagar el alquiler.