Comisiones Obreras y UGT llaman a la protesta después del rechazo del Congreso a los decretos de vivienda

Decenas de personas acampadas en la Puerta del Sol protestan por la crisis de vivienda el 1 de octubre de 2026 en Madrid (España). - Ricardo Rubio - Europa Press

MADRID 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

Comisiones Obreras (CC.OO.) y la Unión General de Trabajadores (UGT) han pedido este viernes que los ciudadanos participen en las protestas convocadas por toda España contra la negativa del Congreso de los Diputados a convalidar los dos decretos de vivienda aprobados en Consejo de Ministros.

"La votación del Congreso instala al país en una situación de bloqueo político y alimenta una indignación social de enorme magnitud. Ante ello, la respuesta que procede es la movilización", han sostenido los sindicatos a través de un comunicado conjunto.

Ambas organizaciones han informado de que reunirán a sus órganos de dirección para valorar la derivada política del 'no' de la Cámara Baja y decidir cómo configurar una "estrategia de unidad de acción sindical y de confluencia" con movimientos sociales, vecinales, de inquilinos y demás sindicatos.

De su lado, CC.OO. y UGT han criticado que los votos en contra de PP, Junts, Vox y UPyN hayan impedido la aprobación de unas medidas que "no resolvían por sí solas la crisis, pero que eran necesarias e inaplazables".

Las dos centrales sindicales han asegurado que el encarecimiento de la vivienda es el "principal factor de empobrecimiento y desigualdad en España", ya que vulneraría el artículo 47 de la Constitución y neutralizaría las subidas salariales pactadas en convenio y las mejoras del salario mínimo interprofesional (SMI).

"Nuestro país crece como nunca, pero su modelo económico extractivista de rentas no permite que la riqueza que se genera se reparta equitativamente. Los grandes beneficios empresariales no se trasladan de manera suficiente a los sueldos, mientras el alza de los precios lastra el poder de compra de millones de personas trabajadoras", han razonado.