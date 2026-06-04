La compraventa de vivienda cae un 3,2% en abril y encadena cuatro meses de descensos, según registradores

Edificios. - AYUNTAMIENTO DE MADRID

MADRID 4 Jun. (EUROPA PRESS) -

Las compraventas de viviendas en el mes de abril registraron un descenso del 3,2% con respecto al mismo mes del año anterior, hasta las 52.500, y encadenan ya cuatro meses consecutivos de descensos, según los datos provisionales del Colegio de Registradores recogidos en la Estadística Registral Inmobiliaria.

Por comunidades autónomas, los mayores incrementos de compraventas se han producido en Ceuta (88,2%), Cantabria (12,5%) y País Vasco (7,1%), mientras que descensos superiores al 10% se han producido en Navarra (-29,4%), Melilla (-19,7%) y Madrid (-11,1 %); descendiendo en total en once comunidades y ciudades autónomas.

Por otro lado, se han firmado unas 40.000 hipotecas para vivienda, lo que representa un incremento del 2,6% interanual. Los aumentos se han producido en doce comunidades, destacando entre ellas, Ceuta (55,6%), Castilla-La Mancha (29,2%), Cataluña (16,4%) y Asturias (10,9%). Por su parte, los descensos más acusados se han producido en Baleares (-27,5%), Navarra (-21%) y Extremadura (-10,3%).

Con estas cifras, el número de hipotecas alcanza el 76% con respecto a las compraventas de viviendas, siendo el cuarto mes consecutivo por encima del 70%.

CASI 110.000 COMPRAVENTAS

En total, durante el pasado abril se registraron 108.000 compraventas de inmuebles, con un incremento del 1,4% respecto a abril de 2025.

En cuanto a las hipotecas, estas experimentaron un incremento del 1,7% respecto al mismo mes del año pasado, al constituirse cerca de 52.000 hipotecas totales.

Por comunidades autónomas, se han registrado incrementos de compraventas totales en diez comunidades y ciudades autónomas durante abril, destacando Ceuta (83%), Asturias (14,9%) y Aragón (14,2%). Por su parte, con descensos superiores al 10%, destacan Navarra (-15,1%) y Madrid (-10,7%), quedando cerca Melilla, con un descenso del 9,4%.

En términos absolutos, Andalucía, Cataluña, Valencia y Madrid han superado las 10.000 compraventas totales, con Andalucía superando las 19.500.

Por su parte, el número de hipotecas constituidas sobre todo tipo de inmuebles ha aumentado en once comunidades y ciudades autónomas, en seis de ellas a doble dígito. Los mayores incrementos se han podido observar en Ceuta (44,1%), Castilla-La Mancha (34%) y La Rioja (19,8%), mientras que las mayores disminuciones en el número de hipotecas totales se han producido en Navarra (-18,8%), Baleares (-17,4%) y Extremadura (-13,7%).

En cuanto al número absoluto de hipotecas, Andalucía, Cataluña, Madrid y Valencia han superado las 6.000 hipotecas sobre todo tipo de inmuebles. La comunidad con mayor número de hipotecas ha sido Andalucía con unas 9.600 en total, de las cuales en torno a 7.500 han sido sobre vivienda.