La compraventa de viviendas baja un 0,5% en febrero, hasta las 59.689 operaciones

Archivo - Escaparate de anuncios de viviendas de una imboliaria - Ricardo Rubio - Europa Press - Archivo

MADRID 23 Abr. (EUROPA PRESS) -

La compraventa de viviendas bajó en febrero un 0,5% respecto al mismo mes de 2025, hasta un total de 59.689 operaciones, según ha informado este jueves el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Con el descenso registrado en el segundo mes del año, la compraventa de viviendas encadena dos meses consecutivos de retrocesos después de que en enero bajara un 5%.

El retroceso interanual de la compraventa de viviendas en febrero fue consecuencia tanto de la disminución de las operaciones sobre viviendas usadas, que cayeron un 0,2%, hasta las 45.881 operaciones, como de las compraventas realizadas sobre viviendas nuevas, que bajaron un 1,6%, hasta las 13.808 operaciones.

El 93,7% de las viviendas transmitidas por compraventa en febrero fueron viviendas libres y el 6,3%, protegidas. En concreto, la compraventa de viviendas libres sumó 55.938 operaciones, las mismas que en febrero de 2025, en tanto que la compraventa de viviendas protegidas disminuyó un 7,9%, hasta un total de 3.751 transacciones.

En tasa intermensual (febrero sobre enero), la compraventa de viviendas subió un 3,8%, con avances del 1,7% para las viviendas nuevas y del 4,5% para las usadas.

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