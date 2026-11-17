Archivo - Cartel de se vende en el balcón de un piso en Palma de Mallorca - EUROPA PRESS - Archivo

MADRID, 17 (EUROPA PRESS)

La compraventa de viviendas bajó en septiembre un 13,4% respecto al mismo mes de 2025, su mayor caída desde mayo de 2024, hasta situarse en un total de 54.548 operaciones, influida tanto por la disminución de las transacciones sobre viviendas usadas como sobre viviendas nuevas, según ha informado este martes el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Con el retroceso registrado en el noveno mes del año, la compraventa de viviendas retoma los descensos después del aumento interanual del 3,4% registrado en agosto.

La caída interanual de la compraventa de viviendas en septiembre fue consecuencia del descenso de las operaciones sobre viviendas nuevas en un 11,6%, hasta las 12.145 operaciones, así como de las realizadas sobre viviendas de segunda mano, que experimentaron su mayor retroceso desde mayo de 2024, un 14%, hasta las 42.403 operaciones.

El 93,8% de las viviendas transmitidas por compraventa en septiembre fueron viviendas libres y el 6,2%, protegidas. En concreto, la compraventa de viviendas libres sumó 51.180 operaciones, un 12,8% menos que en septiembre de 2025, en tanto que la compraventa de viviendas protegidas se hundió un 21,6%, hasta un total de 3.368 transacciones.

En tasa intermensual (septiembre sobre agosto), la compraventa de viviendas se disparó un 10,6% tras aumentar tanto las operaciones sobre viviendas usadas (+9,3%) como las compraventas de viviendas nuevas (+15,4%).

En los nueve primeros meses del año, la compraventa de viviendas acumula un retroceso del 3,6%, con caídas del 3% en las operaciones sobre viviendas nuevas y del 3,8% sobre viviendas usadas.

RECORTES EN LAS COMPRAVENTAS EN 16 COMUNIDADES AUTÓNOMAS

Por comunidades autónomas y en valores absolutos, Andalucía fue la región en la que se realizaron más compraventas sobre viviendas durante el noveno mes del año, con 11.115, seguida de Cataluña (8.658), Comunidad Valenciana (8.394) y Madrid (6.074).

En 16 regiones se vendieron el pasado mes de septiembre menos viviendas que en igual mes de 2025, mientras que Navarra (0,0%) fue la única comunidad que no registró tasa anual negativa.

Entre las 16 comunidades autónomas que presentaron retrocesos interanuales en las compraventas de vivienda destacaron los descensos de País Vasco (-23,1%), Baleares (-22,4%), Madrid (-21,2%), La Rioja (-20,4%) y Comunidad Valenciana (-17,9%).

Los menores descensos correspondieron a Castilla y León (-5,6%), Cataluña (-7,7%), Murcia (-8,1%) y Aragón (-9,7%), únicas regiones de las 16 que registraron caídas con retrocesos inferiores a los dos dígitos.

LAS FINCAS TRANSMITIDAS BAJAN UN 7,2%

Las fincas transmitidas en los registros de la propiedad, procedentes de escrituras públicas realizadas con anterioridad, alcanzaron el pasado mes de septiembre las 182.813, un 7,2% menos que en igual mes de 2025.

Por compraventa se transmitieron un 12,6% menos de fincas que un año antes, mientras que las transmitidas por donación bajaron un 5,2% interanual; las transmitidas por herencia disminuyeron un 1,6%, y las operaciones por permuta aumentaron un 2,2%.

El 87,9% de las compraventas registradas en septiembre correspondieron a fincas urbanas y el 12,1% a rústicas. En el caso de las urbanas, el 60,7% fueron compraventas de viviendas.

El número de compraventas de fincas rústicas bajó un 2,8% interanual y se situó en 12.338, y el de fincas urbanas, donde se incluyen las viviendas, retrocedió un 13,8%, hasta las 89.900.