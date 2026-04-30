La compraventa de viviendas retrocede un 7,7% en febrero, hasta las 55.228 unidades, según notarios

Archivo - Escaparate de anuncios de viviendas. - Ricardo Rubio - Europa Press - Archivo

MADRID 30 Abr. (EUROPA PRESS) -

La compraventa de viviendas cayó un 7,7% en febrero en comparación al mismo mes del año 2025, hasta las 55.228 unidades, mientras que la concesión de préstamos hipotecarios para la adquisición de vivienda subió un 0,2%, hasta las 30.109 operaciones, según datos del Consejo General del Notariado.

Por su lado, el precio medio del metro cuadrado se situó en los 1.977 euros, registrándose un ascenso del 5,4% interanual, con los mayores avances en Cantabria (+18,3%), Comunidad Valenciana (+17,4%) y Castilla-La Mancha (+11,6%).

Por tipo de vivienda, las compraventas de pisos disminuyeron un 9,4% interanual, alcanzando las 41.407 unidades, mientras que las unifamiliares disminuyeron un 2,3% interanual, hasta las 13.821 unidades.

Por su lado, los precios de los pisos tuvieron un ascenso del 7,7% con respecto al mismo mes del año anterior, hasta alcanzar los 2.292 euros por metro cuadrado, mientras que el precio de las viviendas tipo unifamiliar promedió los 1.458 euros, registrando un aumento del 2,6%.

LA COMPRAVENTA CAE EN 14 CC.AA.

La compraventa de vivienda descendió en 14 comunidades autónomas, con caídas especialmente acusadas en Islas Canarias (-21%), Navarra (-19,2%), Islas Baleares (-18,6%) y Asturias (-17,6%).

También se registraron descensos, aunque más moderados que la media nacional, en Aragón (-6,4%), Comunidad de Madrid (-6%), País Vasco (-5,6%), Extremadura (-3,6%) y Castilla y León (-1%).

En contraste, solo tres comunidades mostraron incrementos en el número de compraventas y fueron: Castilla-La Mancha (14%), Cantabria (6,5%) y La Rioja (1,3%).

EL PRECIO AVANZA EN 12 CC.AA.

Por su parte, el precio del metro cuadrado subió en doce autonomías, mientras que en las cinco restantes disminuyó, siendo la primera vez desde agosto de 2024 que se registran caídas en cinco o más autonomías en tasa interanual: Navarra (-13,7%), Extremadura (-3,5%), Región de Murcia (-2,8%), Galicia (-2,5%) e Islas Baleares (-1,4%).

Por orden de magnitud se registraron subidas de dos dígitos en Cantabria (+18,3%), Comunidad Valenciana (+17,4%), Castilla-La Mancha (+11,6%), Asturias (+11,4%), y en Andalucía (+9,8%), Castilla y León (+9,6%), Comunidad de Madrid (+9,3%), Aragón (+7,4%), País Vasco (+6,8%), Cataluña (+4,3%) e Islas Canarias (+3,7%).

AUMENTO DE LOS PRÉSTAMOS PARA LA ADQUISICIÓN A LA VIVIENDA

En febrero, los préstamos hipotecarios para adquisición de vivienda crecieron un 0,2% interanual en España, hasta las 30.109 operaciones, mientras que la cuantía promedio de estos préstamos ascendió un 6,3%, hasta los 175.904 euros.

El porcentaje de compras de viviendas financiadas mediante un préstamo hipotecario se situó en el 54,5%. Además, en este tipo de compras con financiación, la cuantía del préstamo supuso en media el 72,4% del precio.

Los préstamos hipotecarios para la adquisición de vivienda crecieron en ocho autonomías, pero tuvieron descensos en Navarra (-15,9%), Asturias (-15,9%), Islas Canarias (-12,3%), Andalucía (-3%), Comunidad Valenciana (-3%), Aragón (-3%), Extremadura (-2,7%), País Vasco (-2,4%) y Galicia (-0,1%).

Las autonomías cuyas tasas superaron la media nacional fueron: Castilla-La Mancha (+13,8%), Cantabria (+7,3%), Comunidad de Madrid (+6,6%), Islas Baleares (+4,5%), La Rioja (+4,2%), Castilla y León (+3,9%), Cataluña (+1,5%) y Región de Murcia (+0,7%).

En cuanto a la cuantía promedio de los nuevos préstamos hipotecarios para adquisición de vivienda, la evolución fue mayoritariamente al alza, pues creció en 14 comunidades y decreció en las tres restantes.

Destacaron los aumentos en Aragón (+21,1%), Islas Canarias (+20%), Comunidad Valenciana (+16,9%) y La Rioja (+15,3%) y el retroceso en Navarra (-5,3%) y País Vasco (-3%).