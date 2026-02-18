El Congreso pide al Gobierno ayudas fiscales a jóvenes y bajar el IVA de la vivienda al 4%, pese al 'no' de PSOE y Sumar

La ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, interviene en una sesión de control al Gobierno, en el Congreso de los Diputados, a 11 de febrero de 2026, en Madrid (España). - Gabriel Luengas - Europa Press

MADRID 18 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Pleno del Congreso ha aprobado este miércoles una propuesta del PP para pedir al Gobierno que baje el IVA de adquisición de la primera vivienda del 10% al 4% y bonificar el IRPF a los jóvenes durante los primeros cuatro años de su vida laboral, pese a que PSOE y Sumar han votado en contra de sendas propuestas.

Se trata de dos puntos que el PP incluyó en una moción consecuencia de una interpelación urgente dirigida a la ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, y que han contado con el respaldo mayoritario de la Cámara.

En el caso de la bajada del IVA, la propuesta ha contado con el apoyo de Vox, Junts y UPN, mientras que PNV, Coalición Canaria y BNG se han abstenido. En lo que respecta a la propuesta para bonificar el IRPF a los jóvenes, Junts también se ha pasado a la abstención con PNV, BNG y Coalición Canaria.

Además de estas dos propuestas, el Congreso ha aprobado el resto de la moción, donde se incluyen propuestas como generar las condiciones favorables en el mercado para que, entre el sector público y privado, se pueda iniciar la construcción de un millón de viviendas en España en los próximos cuatro años, situadas en las zonas de mayor demanda, y así eliminar el déficit de viviendas acumulado. Aquí el PSOE se ha abstenido.

Por su parte, el PSOE sí ha apoyado otras propuestas que se han respaldado como fomentar la colaboración público-privada en la promoción y construcción de viviendas y permitir el uso de los remanentes de los ayuntamientos para destinarlos a inversión en vivienda asequible, adaptando los plazos a las necesidades de construcción para que estas operaciones sean viables.

El Congreso ha pedido también movilizar y poner a disposición del mercado todo el suelo público que tenga la Administración General del Estado para dedicarlo al alquiler de vivienda asequible, con un precio un 30% inferior a la media del mercado; y elaborar un plan de reducción de trabas administrativas y de las reformas normativas necesarias.