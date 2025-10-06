La deuda media anual por inquilino crece un 4,2% en 2024, hasta casi los 8.000 euros, según SEAG

Archivo - La deuda media anual por inquilino en España creció en 2024 un 4,23% sobre el año anterior, según SEAG - SEAG - Archivo

MADRID 6 Oct. (EUROPA PRESS) -

La deuda media por inquilino en España fue de 7.957 euros en 2024, un 4,23% más que en 2023, con Cataluña, Baleares y Madrid a la cabeza, según la Sociedad Española de Alquiler Garantizado (SEAG).

En concreto, SEAG ha detallado que los propietarios pueden tardar de media más de 13 meses en recuperar su vivienda en caso de impago, y según la organización, este escenario es "una realidad" que se traduce en un impacto directo para los propietarios.

Asimismo, la entidad ha comentado que los casos de impago suelen concentrarse en perfiles con cierta inestabilidad laboral, como contratos temporales, empleos con alta rotación o actividades en la economía sumergida.

"No se trata tanto de una cuestión de edad, sino de la combinación entre capacidad de ingresos, estabilidad laboral y responsabilidad en la gestión de sus finanzas personales", ha afirmado el CEO de SEAG, Pedro Bretón.

Por otra parte, la compañía ha recomendado a los propietarios hacer ciertas preguntas al inquilino para asegurarse de dónde trabaja, si ha vivido de alquiler anteriormente, con quién tiene pensado compartir el piso o, qué día le va mejor para pagar, entre otras.