FCC vende un 25% de su filial medioambiental a CPP Investments por 1.000 millones de euros

MADRID 9 Oct. (EUROPA PRESS) -

FCC ha suscrito un acuerdo para vender un 25% de su filial medioambiental (FCC Enviro) a CPP Investments, fondo de pensiones canadiense, en una operación valorada en 1.000 millones de euros, según ha comunicado la compañía a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

En concreto, FCC mantendrá la mayoría accionaria del FCC Enviro con el 50,01%, mientras que CPP incrementa su participación hasta el 49,99%, puesto que el 25% recién adquirido se suma al 24,99% que ostenta desde finales del mes de octubre de 2023 en una transacción que ascendió hasta los 965 millones de euros.

El cierre de esta operación está sujeto a las condiciones precedentes habituales, y según ha explicado la firma, los fondos obtenidos por esta transacción se destinarán a atender "las oportunidades estratégicas y las necesidades corporativas" del grupo.

Por su parte, la filial medioambiental del grupo prevé la continuidad de la estrategia actual, así como el mantenimiento de sus operaciones y relaciones comerciales, con la participación activa y sinergias que procedan de las aportaciones de CPP.

FCC Enviro y sus sociedades filiales, de ámbito nacional e internacional, desarrollan diversas actividades de servicios medioambientales a través de cuatro plataformas principales: Atlantic (España, Portugal y Francia), Reino Unido, Estados Unidos y Centro y Este de Europa.