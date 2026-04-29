Garamendi (CEOE) celebra el rechazo al decreto de vivienda y evita valorar la abstención del PNV

El presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, en Toledo - JUAN MANUEL JIMÉNEZ/EUROPA PRESS

TOLEDO 29 Abr. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, ha celebrado que el Congreso de los Diputados rechazara este martes el decreto de prórroga de contratos de alquiler, al tiempo que ha evitado valorar la posición del PNV --que se abstuvo en la votación-- ya que, según asegura, los empresarios hablan de "economía".

Preguntado al respecto antes de participar en el 6º Encuentro Comercio C4-CEOE, que tiene lugar este miércoles en Toledo, Garamendi ha recordado que la patronal, "desde el primer momento", ya dijo que no compartía ese decreto dentro de lo que eran las medidas que se habían planteado con respecto a la guerra.

"Ha decaído, nosotros estábamos en esa línea, pues nosotros seguimos trabajando en lo que nos toca y seguimos adelante", ha añadido el presidente de los empresarios españoles.

Sobre el hecho de que el PNV se abstuviera en la votación del decreto de vivienda, Garamendi ha querido dejar claro que la CEOE no habla de política. "Eso hay que preguntárselo al PNV, habrá que preguntárselo al Partido Socialista, yo no voy a entrar en temas que no me corresponden", ha puntualizado.

En esta misma línea, ha insistido en que los empresarios hablan de "economía". "Hablamos de la parte nuestra, de las empresas, de los autónomos de este país, en este caso del comercio", ha dicho en relación al acto de hoy en Toledo.

No obstante y para terminar sus declaraciones, el presidente de la CEOE ha dicho que a los empresarios lo que les gustaría es que el debate político se "sosegara", que hubiera "más moderación", que se hablara entre los grandes partidos y que se llegara a grandes acuerdos de Estado, que "son muy importantes", ha recalcado Garamendi. Además, ha insistido en que "los extremos" no le gustan.