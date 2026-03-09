El Gobierno defiende la limitación de la compra especulativa de vivienda para frenar la gentrificación

El secretario de Estado de Vivienda y Agenda Urbana, David Lucas. - GOBIERNO DE ESPAÑA

MADRID 9 Mar. (EUROPA PRESS) -

El secretario de Estado de Vivienda y Agenda Urbana, David Lucas, ha defendido en Bruselas la limitación de la compra especulativa de vivienda para frenar los procesos de gentrificación y garantizar el derecho a una vivienda digna y adecuada.

"Las viviendas son para vivir, no para la actividad económica", ha subrayado tras la reunión informal de responsables de Vivienda celebrada este lunes en la capital comunitaria.

Lucas ha reclamado a la Comisión Europea fondos específicos para adoptar medidas "rápidas, urgentes y eficaces" para solucionar el problema de la vivienda, que afecta a todos los países de la Unión Europea.

El secretario de Estado ha reivindicado la colaboración entre administraciones públicas como la mejor vía para conseguir soluciones efectivas.

"Todo el mundo tiene derecho a una vivienda digna, adecuada y asequible. Para eso, es imprescindible nuestro esfuerzo, pero también que la UE se implique porque tiene mecanismos, financiación e instrumentos", ha recalcado.