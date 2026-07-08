El Gobierno envía a las CCAA la documentación para pagar los primeros 800 millones del Plan de Vivienda

1102882.1.260.149.20260708200713 La ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, durante su atención a medios en Almagro. - EUSEBIO GARCÍA DEL CASTILLO/EUROPA PRESS

CIUDAD REAL 8 Jul. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, ha anunciado que el departamento que dirige ya ha remitido a las comunidades autónomas la documentación necesaria para efectuar el pago de la primera anualidad del Plan Estatal de Vivienda 2026-2030, que asciende a 800 millones de euros.

Así lo ha anunciado ante los medios durante una visita a Almagro (Ciudad Real), que estos días celebra la 50 edición del Festival Internacional de Teatro Clásico de Almagro, según ha trasladado el Ministerio de Vivienda por nota de prensa.

A la ministra la han acompañado el alcalde de Almagro, Francisco Ureña, el subdelegado del Gobierno en Ciudad Real, David Broceño, y la directora del festival, Irene Pardo.

Rodríguez ha destacado que el ministerio ha cumplido con el compromiso de formalizar en julio el pago de la primera anualidad del Plan correspondiente al Estado, y ya solo falta que los gobiernos autonómicos firmen la documentación que se les ha enviado para que el pago sea efectivo.

La documentación remitida consiste en una propuesta de resolución y un modelo de conformidad en el que las CCAA deben ratificar de nuevo, como ya han hecho en dos ocasiones en Conferencia Sectorial, que aceptan los requisitos del Gobierno para acceder a estos fondos.

Los requisitos son que las viviendas públicas deben contar con protección para no ser vendidas a fondos privados, y que la construcción de las mismas deber ser cofinanciada, un 60% por el Estado y un 40% por las comunidades autónomas.

El ministerio confía en que las CCAA firmen cuanto antes para que los fondos del Plan Estatal de Vivienda se ejecuten cuanto antes para garantizar el derecho de acceso a la vivienda de la ciudadanía.

La ministra ha reivindicado que el Plan Estatal de Vivienda 2026-2030, que triplica hasta los 7.000 millones de euros los fondos en comparación con el anterior plan, incluye por primera vez una mirada específica al mundo rural.

"El medio rural es una oportunidad de una vida distinta, de cohesión territorial y de dar respuesta al problema de la vivienda", ha expuesto.

La ministra ha subrayado que con esa atención singular, así como con las ayudas adicionales para la rehabilitación en cascos históricos, el ministerio está dando respuesta a la demanda de alcaldes como el de Almagro.