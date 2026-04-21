El Gobierno nombra a Inés Sandoval y María Isabel Vergara directoras generales en el Ministerio de Vivienda

Archivo - Grúas en una zona de construcción de edificios, a 27 de octubre de 2021, en Madrid, (España). - Alberto Ortega - Europa Press - Archivo

MADRID 21 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno ha nombrado a Inés Sandoval Tormo nueva directora general de Vivienda y Suelo y a María Isabel Vergara Sánchez directora general de Planificación y Evaluación, según se desprende de las referencias del Consejo de Ministros celebrado este martes.

Sandoval Tormo es licenciada en Derecho por la Universidad de Castilla-La Mancha, con formación en Trabajo Social (UNED) y másteres en Asesoría Jurídico-Laboral (UDIMA) y Formación del Profesorado (UNIR). Ha desarrollado su trayectoria en la gestión pública y de vivienda en la Administración estatal, autonómica y local.

En la actualidad, es directora general de Planificación y Evaluación del Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana. Previamente, fue directora de Promoción y Colaboración en Casa47 impulsando proyectos de colaboración público-privada de vivienda.

Además, fue directora general de Vivienda de Castilla-La Mancha y presidenta de GICAMAN, donde gestionó el patrimonio público de vivienda y suelo. Entre 2015 y 2019 fue concejala en el Ayuntamiento de Toledo, con responsabilidades en empleo e igualdad, y cuenta con experiencia jurídica.

Respecto a Vergara Sánchez, es ingeniera de Materiales y arquitecta técnica por la Universidad de Extremadura y funcionaria de carrera del grupo A1 y A2 de la Diputación de Badajoz.

Asimismo, cuenta con un máster universitario en Dirección Pública y Liderazgo Institucional por el Área de Ciencia Política y de la Administración de la Universidad de Vigo, y un máster en Prevención de Riesgos Laborables y un máster en Diseño Asistido por Ordenador.

Cuenta también con formación complementaria en evaluación de políticas públicas, contratación administrativa, gestión de proyectos, accesibilidad, urbanismo, rehabilitación, código técnico de la edificación y seguridad y salud.

Hasta su nombramiento ha ejercido de directora de la Oficina Técnica del PERTE de la Industrialización de la Vivienda del Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana.

Ha desempeñado los puestos de jefa de Sección de Obras del Área de Fomento de la Diputación de Badajoz, directora general de Vivienda de la Consejería de Movilidad, Transporte y Vivienda de la Junta de Extremadura, donde coordinó la política pública de vivienda (2019-2023).