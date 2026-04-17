El Gobierno tilda de "racistas" los criterios de acceso a vivienda del pacto de PP y Vox en Extremadura

Archivo - La ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez. - Víctor Fernández - Europa Press - Archivo

MADRID 17 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana ha calificado de "racistas y xenófobos" los criterios para acceder a una vivienda pública o protegida planteados en el acuerdo entre el Partido Popular (PP) y Vox para formar gobierno en Extremadura y traslada su rechazo a los mismos.

Fuentes de la cartera de Isabel Rodríguez han criticado que "una vez más" la derecha y a la extrema derecha estén intentando poner el foco en problemas "que no son reales" y han asegurado que en Extremadura el problema "es la despoblación, no la migración".

Así lo han indicado después de que ayer PP y Vox alcanzaran un acuerdo para formar gobierno en Extremadura tras acordar una serie de medidas, como establecer un sistema de acceso a vivienda protegida y alquiler social "inspirado en el principio de prioridad nacional".

Desde el Ministerio de Vivienda han asegurado que el Gobierno velará para que las políticas de vivienda que se desarrollen en esta región respeten la igualdad entre todos los seres humanos.

Así, dichas fuentes han trasladado su compromiso por proteger el rigor y la transparencia en los procesos de adjudicación de las viviendas financiadas con fondos estatales para evitar que en Extremadura sucedan escándalos como el de la Viviendas de Protección Oficial (VPO) de Alicante, "donde los cargos del Partido Popular se repartieron las primeras viviendas protegidas construidas en 20 años".

Además, han apuntado que los requisitos pactados por Vox y el PP en materia de acceso a vivienda "dificultarán la vuelta de muchos extremeños y extremeñas que en algún momento de su vida se han desplazado en otras comunidades autónomas para buscar oportunidades laborales, académicas o vitales".