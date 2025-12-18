El 'Gordo' permite comprar una vivienda tipo en todas las regiones excepto Madrid y Baleares

Construcción de viviendas, - EUROPA PRESS

MADRID 18 Dic. (EUROPA PRESS) -

El 'Gordo' de Navidad permite comprar una vivienda tipo en todas las comunidades autónomas excepto Madrid y Baleares, según se desprende del análisis del portal inmobiliario pisos.com, que señala que dicho premio brinda la posibilidad de adquirir una vivienda en la gran mayoría del territorio nacional, aunque con diferencias significativas según la ubicación.

Así, partiendo de la base de que un décimo de la lotería navideña tiene un valor bruto de 400.000 euros y deja al ganador con 328.000 euros netos tras impuestos, el portavoz y director de estudios de la firma, Ferran Font, ha explicado que "es habitual" que los premiados se planteen adquirir una vivienda, pero hay diferencias "abismales" dependiendo del lugar.

"Mientras en algunas provincias el premio permite ahorrar más de 200.000 euros incluso después de la compra de un inmueble, en otras ni siquiera alcanza para un piso de 90 metros cuadrados", ha añadido.

EL PRECIO MEDIO SE SITÚA EN 239.627 EUROS

Cabe recordar que a nivel nacional el precio de una vivienda de 90 metros cuadrados se sitúa de media en 239.627 euros (incluyendo un 10% de gastos de compraventa), lo que deja un remanente de 88.373 euros tras la adquisición. De hecho, el análisis revela que en 15 de las 17 comunidades autónomas es posible adquirir una vivienda tipo, excepto en Baleares y Madrid, donde el importe neto del 'Gordo' resulta insuficiente.

Sin embargo, en el lado opuesto, el premio permite no solo comprar una vivienda sin necesidad de financiación, sino también conservar parte del premio sin destinarlo a la operación. Destacan Extremadura, donde una vivienda tipo de 90 metros cuadrados se sitúa en 83.557 euros; Castilla-La Mancha, con un precio medio de 94.247 euros; Castilla y León, donde el valor ronda los 122.728 euros; Galicia, con un coste aproximado de 145.801 euros y Murcia, con una media de 145.132 euros por inmueble.

En el extremo contrario, las dos comunidades donde el premio no alcanza para comprar una vivienda son Baleares, donde faltarían 178.313 euros para alcanzar la media de 506.313 euros que cuesta un inmueble tipo de 90 metros cuadrados, y Madrid, con un déficit de 118.858 euros para una vivienda cuyo precio medio se sitúa en los 446.858 euros.

BRECHA ENTRE TERRITORIOS

"La brecha entre territorios es enorme. En Extremadura puedes comprar una vivienda y prácticamente triplicar la inversión que haces. En Baleares o Madrid, necesitarías casi el doble del premio para acceder a una vivienda de características similares", ha advertido Font.

Euskadi (1.575 euros de remanente), Cataluña (41.022 euros) y Canarias (91.493 euros) se sitúan en posiciones intermedias, donde el premio permite la compra pero con márgenes mucho más ajustados. De las 50 provincias españolas, en un total de 46 es posible comprar una vivienda de 90 metros con el Gordo de Navidad.

Las cuatro provincias donde el premio resulta insuficiente son Baleares (506.313 euros), Madrid (446.858 euros), Guipúzcoa (378.829 euros) y Málaga (340.833 euros); aunque Barcelona se libra por poco con un ajustado remanente de tan solo 1.634 euros. "Hablamos de provincias con mercados inmobiliarios muy tensionados, donde la demanda supera ampliamente la oferta y los precios se han disparado", ha apuntado Font.

CIUDAD REAL, JAÉN, ZAMORA Y CUENCA, DONDE MÁS RINDE EL PREMIO

Entre las provincias donde sí alcanza el premio, pero el margen es más ajustado, destacan Bizkaia, con viviendas tipo a 312.698 euros contabilizando el 10% de impuestos; Álava, a precio medio de 257.442 euros; Santa Cruz de Tenerife, a 241.430 euros; Las Palmas, a 231.877 euros; Girona, a 221.499 euros y Alicante, con el valor medio de la vivienda a 216.557 euros.

Las diez provincias donde más rinde el Gordo de Navidad son Ciudad Real, donde una vivienda estándar con gastos de gestión supone 70.131 euros; Jaén (76.720 euros); Zamora (78.750 euros); Cuenca (79.615 euros); Cáceres (82.374 euros); Badajoz (84.293 euros); Teruel (85.319 euros); Ourense (89.535 euros); Lugo (90.443 euros) y León (92.274 euros).

En todas estas, tras la compra de la vivienda, el premiado sigue disponiendo de más de 235.000 euros. De las capitales de provincia, en seis de ellas es imposible comprar una vivienda de 90 metros con un décimo premiado.

La capital más cara es Donostia, donde se necesitarían dos premios del Gordo para poder comprar una vivienda tipo, valorada en 654.111 euros. Le siguen Madrid, con un déficit de 295.932 euros para pagar una vivienda de 623.932 euros; Palma, con un déficit de 197.210 euros por un piso de 525.210 euros y Barcelona, donde se requieren 182.403 euros adicionales (510.403 euros por vivienda).

En la quinta posición está Bilbao, que se queda a 59.836 euros de poder pagar el precio medio de 387.836 euros y en la sexta Málaga a 56.354 euros (384.354 euros por vivienda).