Las hipotecas sobre viviendas marcan récord en 15 años para un noviembre y el interés sube al 2,97%

MADRID, 26 (EUROPA PRESS)

El número de hipotecas constituidas sobre viviendas subió un 12,4% el pasado mes de noviembre respecto al mismo mes de 2024, hasta sumar 43.319 préstamos, su mayor cifra en un mes de noviembre desde 2010, según los datos difundidos este lunes por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Con el avance interanual de noviembre de 2025, mayor en casi 12 puntos al experimentado en octubre (+0,6%), la firma de hipotecas sobre viviendas suma 17 meses consecutivos de alzas.

El tipo de interés medio en los préstamos para vivienda se situó en noviembre de 2025 en el 2,97%, por encima del 2,81% del mes anterior y el más alto desde el pasado mes de junio (2,99%). Con el dato de noviembre se acumulan ya diez meses consecutivos con una tasa inferior al 3%.

El tipo de interés medio para las hipotecas constituidas sobre viviendas logró bajar el pasado febrero del 3% por primera vez en casi dos años, y en noviembre ha logrado seguir por debajo de esa cota. Según Estadística, el plazo medio de los préstamos sobre vivienda se situó en 25 años en el penúltimo mes de 2025.

El importe medio de las hipotecas constituidas sobre viviendas subió un 11,7% interanual en noviembre, hasta los 170.771 euros, mientras que el capital prestado aumentó un 25,6%, hasta superar los 7.397,6 millones de euros.

El 38,5% de las hipotecas sobre viviendas se constituyó en noviembre a tipo variable, mientras que el 61,5% lo hicieron a tipo fijo. El tipo de interés medio al inicio fue del 3,01% para las hipotecas de tipo variable y del 2,94% para las de tipo fijo.

En tasa intermensual (noviembre de 2025 sobre octubre del mismo año), las hipotecas sobre viviendas disminuyeron un 17% y el capital prestado bajó un 15,2%. Por su parte, el importe medio de los préstamos hipotecarios sobre vivienda subió un 2,2% respecto a octubre.

En los once primeros meses del año 2025, el número de hipotecas para la compra de una vivienda se ha incrementado un 17,8%, con avances del 32,6% en el capital prestado y del 12,6% en el importe medio de los créditos concedidos.

ANDALUCÍA Y CATALUÑA, LAS QUE MÁS HIPOTECAS SOBRE VIVIENDAS FIRMAN

Por comunidades autónomas, las que registraron un mayor número de hipotecas constituidas sobre viviendas en el penúltimo mes de 2025 fueron Andalucía (9.042), Cataluña (7.373), Madrid (6.183) y Comunidad Valenciana (5.501).

Trece comunidades firmaron el pasado mes de noviembre más hipotecas sobre viviendas que en el mismo mes de 2024, especialmente Cantabria (+54,3%), Comunidad Valenciana (+25,7%), Andalucía (+25,2%) y País Vasco (+21,6%).

Por contra, se registraron descensos interanuales en cuatro regiones: Baleares, con un retroceso interanual del 9,2%; Aragón (-7,3%), Madrid (-3,3%) y Navarra (-3,2%).

EL TOTAL DE FINCAS HIPOTECADAS SUBE UN 11,3%

De acuerdo con los datos del organismo estadístico, el número de hipotecas sobre fincas rústicas y urbanas (dentro de éstas últimas se incluyen las viviendas) aumentó en noviembre un 11,3% respecto al mismo mes del año 2024, hasta un total de 55.762 préstamos.

El capital de los créditos hipotecarios concedidos creció un 24,4% interanual en el penúltimo mes de 2025, hasta los 10.695 millones de euros, en tanto que el importe medio de las hipotecas constituidas sobre el total de fincas avanzó un 11,8%, con 191.811 euros.

BAJAN UN 33% LAS HIPOTECAS QUE CAMBIAN DE CONDICIONES

El pasado mes de noviembre un total de 11.346 hipotecas cambiaron sus condiciones, cifra un 32,8% inferior a la de igual mes de 2024.

Atendiendo a la clase de cambio en las condiciones, se produjeron 8.410 novaciones (o modificaciones producidas con la misma entidad financiera), un 9,2% menos.

El número de operaciones que cambiaron de entidad (subrogaciones al acreedor) fue de 946, un 3,4% menos que en noviembre de 2024.

Por su parte, en 1.990 hipotecas cambió el titular del bien hipotecado (subrogaciones al deudor), un 70% menos que igual mes de 2024.

De las 11.346 hipotecas con cambios en sus condiciones el pasado mes de noviembre, el 71,1% se debieron a modificaciones en los tipos de interés.