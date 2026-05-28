El INE descarta que la compra de vivienda pueda incluirse en el IPC a corto plazo

Archivo - Anuncios de viviendas en venta en una inmobiliaria - Tomàs Moyà - Europa Press - Archivo

MADRID, 28 May. (EUROPA PRESS) -

El subdirector general de Estadísticas Coyunturales del Instituto Nacional de Estadística (INE), Ignacio González Veiga, ha descartado este jueves que la compra de vivienda pueda formar parte del Índice de Precios de Consumo (IPC) a corto plazo.

Durante un encuentro con periodistas, González Veiga ha señalado que la compra de vivienda no se incluye en este indicador porque se considera económicamente una inversión, mientras que el IPC sólo recoge la evolución de precios de bienes y servicios que consumen los hogares.

González Veiga ha explicado que la Unión Europea decidió hace muchos años, unos 20, que no debía incluirse la vivienda en el IPC, pero lleva tiempo debatiendo qué hacer al respecto.

En su opinión, sí tendría sentido meter la compra de vivienda en un indicador de evolución de precios que representa el gasto de los hogares, pero eso "desvirtuaría" lo que se entiende como inflación en un país, porque la vivienda entraría con un peso muy grande en el cálculo del IPC.

Por eso, ha precisado, esto se está haciendo con mucho cuidado en la Unión Europea. "Se está tratando, desde hace ya bastantes años, y en los últimos dos ya concretando bastante. Se está intentando ver cómo se podría hacer. Hoy por hoy, desde luego, no hay visos de cara al cortísimo plazo, pero a lo mejor sí tenemos noticias de aquí a dos, tres años. Si se va concretando cómo se podría hacer, a lo mejor llegamos a un consenso entre los países", ha añadido.

En cuanto al alquiler, González Veiga ha apuntado que es "complejísimo" también abordarlo en cualquier país, pero ha querido dejar claro que en el IPC no es del todo cierto que no entren las viviendas nuevas en alquiler.

"Es verdad que no está preparado para que en cuanto haya una vivienda que sale al mercado nueva la incorporemos, pero sí que está pensado para que en cuanto una vivienda deje de estar en alquiler, seleccionamos otra que la sustituya y esa va a ser la nueva. Por tanto, de alguna manera sí se va haciendo", ha precisado.

En todo caso, ha querido aclarar que, según la información de la que dispone el INE, el índice de precios de la vivienda en alquiler, una de las estadísticas experimentales del organismo que bebe de datos de la Agencia Tributaria, muestra que las viviendas nuevas son menos de un 20% del total de viviendas alquiladas.

PRIMER CENSO DE VIVIENDAS INFERIOR A DIEZ AÑOS

Durante este encuentro con periodistas, el subdirector general de Estadísticas Demográficas del INE, José Luis Vega, ha adelantado que el organismo publicará en el segundo semestre de 2027 un nuevo censo de viviendas, correspondiente a 1 de enero de 2026, del que se prevé adelantar algunos datos en la primera mitad del próximo año.

Este censo de viviendas será el primero que se publique con una periodicidad inferior a diez años. "Siempre se ha hecho un censo de viviendas cada diez años. Pero ahora lo vamos a reducir de diez a cinco y luego de cinco a tres años", ha explicado.

La metodología a seguir en este censo de viviendas será similar a la que se utilizó para el censo de viviendas de 2021, pero con información mejorada procedente del Catastro, Agencia Tributaria y el conocido como el modelo 159, que es el que recoge información de consumo eléctrico y ayuda a determinar el número de viviendas vacías.

Vega ha indicado que hacer un censo de viviendas "es un trabajo de cirugía fina", en el que hay que mirar caso a caso y situación a situación.

Siguiendo el reglamento ESOP (European Statistics on Population and Housing), la nueva normativa de la Unión Europea que armoniza y moderniza las estadísticas de población y vivienda, en el censo de viviendas de 1 de enero de 2029 se exige incorporar datos de certificados de eficiencia energética, que, según Vega, ya se están recogiendo.

Dentro del marco del 'Proyecto Padrón Online', el INE ha recibido información de más de 7.500 municipios sobre referencias catastrales de las que no disponía el organismo y que puede ayudarle a mejorar la calidad del censo de viviendas.

VIVIENDAS VACÍAS

A la hora de medir las viviendas vacías que hay en España, Vega ha explicado que antiguamente, en censos anteriores al 2021, se medía mediante un agente censal que recorría el territorio y tenía que determinar qué viviendas estaban vacías y cuáles estaban ocupadas, a vaces incluso preguntado a los vecinos o los conserjes.

Sin embargo, el procedimiento cambió a partir de 2021, con la utilización del modelo 159, que recoge información de todos los contadores de consumo eléctrico que hay en España.

"Lógicamente esto no es toda la vivienda vacía, porque puede haber vivienda vacía que no tenga ni un contador de consumo eléctrico, pero el modelo 159 ayuda a determinar cuál es la vivienda vacía y los patrones de consumo de todas las viviendas que tengan un contador", ha subrayado Vega.

De cara al próximo censo de viviendas, ha señalado que uno de los objetivos del INE es ir un paso más allá en la difusión de la información que contenía el censo de viviendas de 2021.

"Nos han reclamado que vayamos a un nivel territorial más fino y lo vamos a intentar. No puedo garantizarlo al cien por cien, pero si los datos nos lo permiten, nosotros lo vamos a intentar con el incremento de calidad del modelo 159, con la experiencia de trabajar los datos", ha afirmado.

Vega ha indicado que el último censo de viviendas publicado, el de 2021, se elaboró en el contexto del Covid, donde había gente que no estaba residiendo en su vivienda habitual, por lo que reflejó la realidad que había en ese momento. "Esperemos que los próximos resultados, en otra situación más estable, muestren una fotografía más real", ha asegurado.

El censo de población y viviendas 2021 del INE, publicado en junio de 2023, contabilizó 26.623.708 viviendas en España. De ellas, 18.536.616 eran viviendas principales, 3,8 millones estaban vacías (el 14% del total) y el 15,9% de los hogares residía en régimen de alquiler.