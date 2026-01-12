La inmobiliarias alertan de que las medidas de Sánchez no abordan el problema real del alquiler

Archivo - Cartel de 'Se Vende' en la entrada de un bloque de pisos en Palma. - EUROPA PRESS - Archivo

MADRID 12 Ene. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Federación Nacional de Asociaciones Inmobiliarias (FAI), José María Alfaro, ha advertido de que las medidas anunciadas este lunes por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en materia de vivienda "no aportan soluciones" al problema real del mercado del alquiler y pueden "agravar aún más" la escasez de vivienda disponible.

Alfaro ha explicado en un comunicado que elevar la reducción del IRPF al 100% va en "buena dirección". Sin embargo, ha afirmado que no será determinante si no se prioriza dotar a los propietarios de seguridad jurídica para aumentar la oferta y subraya que "sin seguridad jurídica no habrá oferta, y sin oferta no bajarán los precios".

En este contexto, FAI ha asegurado que "las políticas que se centran exclusivamente en limitar rentas o condicionar fiscalmente al propietario tienden a retraer aún más la oferta de vivienda en alquiler". Por ello, ha instado a Sánchez y al Ministerio de Vivienda a revisar esta medida y vaya acompañada de otras incentivadoras antes de aprobarse definitivamente.

En cuanto a la regulación anunciada sobre los alquileres de temporada y por habitaciones, Alfaro ha remarcado que "resulta preocupante", dado que puede dar lugar a la desaparición del alquiler por habitaciones y sacará del mercado a miles de jóvenes y estudiantes que no podrán asumir el coste de una vivienda completa.

Por lo tanto, FAI ha concluído que estas medidas son "socialmente regresivas", ya que ponen freno a alternativas habitacionales reales para quienes tienen menor capacidad económica, sin crear soluciones nuevas a corto plazo.