Los inquilinos morosos deben una media de 8.490 euros en 2025, un 16,5% más, según Observatorio del Alquiler

Archivo - (Foto de ARCHIVO) Fachada de un edificio, a 25 de abril de 2023, en Barcelona - DAVID ZORRAKINO / EUROPA PRESS - Archivo

MADRID 4 Mar. (EUROPA PRESS) -

El impago en el alquiler en España aumentó hasta los 8.489,3 euros de media en 2025, lo que equivale a siete meses de renta y supone un 16,5% más respecto a 2024, según datos del Observatorio del Alquiler.

Este incremento triplica la variación del año anterior, cuando se elevó un 4,23%, hasta los 7.957,60 euros, apunta el observatorio, que señala como causa el incremento del precio medio del alquiler, que alcanzó los 1.184 euros en 2025.

"El esfuerzo financiero medio de los inquilinos en España para el pago de la renta ha llegado a su límite crítico", advierte el centro de investigación en su estudio 'Situación de la Morosidad en el Alquiler en España', impulsado por la Fundación Alquiler Seguro.

El año 2025 "consolida una tendencia de crecimiento significativa, marcada por el encarecimiento de las rentas y la saturación de la capacidad de pago de los ciudadanos", resume.

El informe señala que el reparto geográfico de la morosidad muestra una fuerte concentración en las regiones con los mercados más desequilibrados, y recoge que las comunidades con mayores deudas medias son Cataluña (11.619,9 euros), Comunidad de Madrid (10.420,4 euros) y las Islas Baleares (10.354,4 euros): las únicas que superan los 10.000 euros de morosidad.

Por el contrario, y si bien todas las comunidades presentan subidas, las deudas son menores en Extremadura (3.403,2 euros), La Rioja (4.098,7 euros) y Castilla y León (4.411,6 euros). En general, coincide con aquellas donde las rentas medias de alquiler son tradicionalmente menores, indica el estudio.

Sin embargo, si se tiene en cuenta el precio medio de alquiler registrado en cada territorio, el mayor índice de morosidad se da en Región de Murcia, donde los inquilinos dejaron de pagar más de nueve mensualidades.

En la comparación por provincias, la mayor morosidad se encuentra en Barcelona (una media de 14.036,5 euros), Madrid (10.420,4 euros) e Islas Baleares (10.354,4 euros), mientras que los niveles de deuda más bajos se ubican en Zamora (2.832,8 euros), Soria (2.867,6 euros) y Ávila (2.942,3 euros).

Finalmente, en cuanto a las variaciones interanuales, la situación ha empeorado sobre todo en Málaga (con un aumento de 21,5%), Murcia (21%) y Baleares (20,9%). En el lado opuesto, los crecimientos más contenidos se localizaron en Huesca (2,3%), Salamanca (3,2%) y Cuenca (3,6%), según los datos del estudio.

"El aumento del precio del alquiler hasta los 1.184 euros y un esfuerzo financiero del 34% a nivel nacional -que en algunas provincias llega al 40%- han agotado la capacidad de pago de muchas familias", alertan los autores, que observan que los retrasos puntuales pasados se han convertido, "en algunos casos, en una falta de pago sostenida en el tiempo".

"El mercado ya no se enfrenta solo a un aumento de la deuda, sino a un endurecimiento de la misma, donde el impago es sostenido debido a la imposibilidad de muchos inquilinos de absorber las rentas actuales", concluyen.