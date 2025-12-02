Podemos ve "gravísimo" que el Gobierno siga sin anunciar la prórroga de la suspensión de desahucios, que caduca este mes

La portavoz de Podemos en el Congreso, Ione Belarra, durante una rueda de prensa en el Congreso de los Diputados, a 2 de diciembre de 2025, en Madrid (España). - Alejandro Martínez Vélez - Europa Press

MADRID 2 Dic. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general de Podemos, Ione Belarra, ha señalado este martes que le parece "gravísimo" que el Gobierno siga sin anunciar la prórroga de la prohibición de los desahucios, una medida que se instauró desde la pandemia y está vigente hasta el 31 de diciembre de este año.

En una rueda de prensa en el Congreso, Belarra ha insistido en pedir la prórroga de esta medida y también de la moratoria de los cortes de suministros básicos, pues considera que estos puntos es "lo poco que queda del escudo social" que se aprobó cuando Unidas Podemos estaba en el Gobierno.

Asimismo, ha alertado que de no aprobarse la prórroga en los próximos meses van a acontecer "miles de desahucios" de personas vulnerables que tienen niños, personas mayores y dependientes a su cargo.

"Es gravísimo lo que está haciendo el Gobierno, generando inseguridad y generando aún más vulnerabilidad, más revictimización en estas personas sin decir claramente si va a renovar o no esta suspensión de los desahucios", ha denunciado en la Cámara Baja Belarra.

Para zanjar su intervención, la secretaria general de Podemos ha lanzado una advertencia clara al Ejecutivo: "Espero que ni se les ocurra dejar caer la suspensión de los desahucios, que es el mínimo asidero de supervivencia de miles de personas en este país".