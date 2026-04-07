El PP da portazo a Sumar y no negociará el decreto con medidas de vivienda: "No ofrece soluciones realistas"

Archivo - El ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, durante una jornada sobre la regularización de la publicidad de alimentos no saludables, en el Congreso, a 2 de marzo de 2026, en Madrid (España). - Diego Radamés - Europa Press - Archivo

MADRID 7 Abr. (EUROPA PRESS) -

El PP ha rechazado la invitación de Sumar a negociar un posible apoyo al decreto ley con medidas de vivienda, como la prohibición de desahucios a gente vulnerable y la prórroga automática de contratos de alquiler, alegando que el texto "no ofrece soluciones realistas" y censurando la "incompetencia" del Gobierno en materia de vivienda.

El socio minoritario del Ejecutivo logró que se aprobara en Consejo de Ministros de un decreto ley con medidas en el ámbito de vivienda para intervenir este mercado y paliar la crisis habitacional que sufre el país.

El decreto se aprobó después de presionar e incluso plantar en la reunión de Consejo de Ministros al ala socialista del Gobierno, que sólo contemplaba aprobar un decreto con rebajas fiscales para paliar las consecuencias económicas de la guerra en Oriente Medio.

Finalmente se aprobaron los dos decretos, el de vivienda y el de rebajas fiscales, pero como todo decreto ley tenían que ser convalidados en el Congreso en un plazo de treinta días. El decreto con rebajas fiscales ya ha sido convalidado, pero el texto con medidas de vivienda todavía tiene que someterse al examen de la Cámara Baja para ser ratificado de pleno.

En este marco, Sumar ha emplazado a negociar a los grupos parlamentarios de la Cámara, entre ellos el PP, pero los de Alberto Núñez Feijóo ya han avanzado en un comunicado que no recogen el guante.

El partido de Alberto Núñez Feijóo informa de que en las últimas horas los plurinaciones se han puesto en contacto con la portavoz del PP en el Congreso, Ester Muñoz, para solicitar dicha reunión, pero ya les han aclarado que no acudirán.

"Nuestra postura sobre este real decreto ley es de sobra conocida, ya que está anunciada públicamente, y es que el escudo social lo tiene que pagar el Gobierno, no los ciudadanos", ha indicado el grupo parlamentario.

"LOS CIUDADANOS NO TIENEN QUE PAGAR LA INCOMPETENCIA DEL GOBIERNO"

En esa línea, el PP asevera que la gente "no tiene que pagar la incompetencia del Gobierno en vivienda", y ha enfatizado que si la política en vivienda "es un desastre, que la cambie", pero sin pretender "que la gente les ayude a taparlo".

A renglón seguido, la formación apostilla que la solución al problema de la vivienda no pasa por intervenir más el mercado, sino por construir más casas y dar seguridad jurídica a propietarios e inquilinos. "La crisis de la vivienda no es un problema coyuntural, sino estructural, y este Real Decreto no ofrece soluciones realistas", insiste el PP.

Para zanjar su comunicado, el partido indica que en materia de vivienda, muchas de las medidas del PP tienen apoyo constatado de la mayoría parlamentaria y este Gobierno lleva ocho años en Moncloa y han demostrado "que son el problema, no la solución".