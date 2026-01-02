El precio del alquiler en España subió un 8,5% en 2025, según Idealista

Archivo - Cartel de alquiler. - Jesús Hellín - Europa Press - Archivo

MADRID, 2 Ene. (EUROPA PRESS) -

El precio del alquiler de viviendas en España se incrementó un 8,5% interanual durante los últimos 12 meses, lo que supone un coste de 14,7 euros por metro cuadrado al cierre de diciembre de 2025, según un informe publicado por Idealista.

A lo largo del último trimestre el precio del alquiler se ha encarecido un 1,7%.

De las 50 capitales españolas analizadas, 25 registraron precios máximos este trimestre, y todas ellas -a excepción de San Sebastián, donde se los precios se redujeron un 0,5%- se encarecieron desde diciembre de 2024, siendo Ceuta la capital en la que más creció el alquiler en un año, un 17,9%.

Las mayores subidas se registraron en Madrid (9,7%), Alicante (8,3%), Sevilla (7%), Valencia (6,4%), Palma (6,4%), Málaga (4,7%), Bilbao (3,1%) y Barcelona (1,9%), que se posiciona como la capital más cara para alquilar una vivienda (23,8 euros por metro cuadrado), seguida por Madrid (22,7 euros) y Palma (18,3 euros).

En la parte baja de la tabla se encuentran Zamora (7,6 euros), Ciudad Real, Badajoz y Lugo (7,9 euros por metro cuadrado en los tres casos).

En cuanto a comunidades autónomas, el precio se incrementó en todas durante los últimos 12 meses, con las mayores subidas en Castilla-La Mancha (11,7%), La Rioja (10,6%), Madrid (10,4%), Andalucía (9,9%), Aragón (9,9%), Comunitat Valenciana (9,7%) y Castilla y León (9,5%), frente a Cataluña, que registró la menor subida, con un 3%.

Madrid es la Comunidad con los alquileres más caros (20,8 euros por metro cuadrado), seguida por Baleares (19,1 euros), Cataluña (18,6 euros) y Canarias (15,3 euros), mientras que en el lado opuesto se encuentran Extremadura (7,3 euros por metro cuadrado), Castilla-La Mancha (8,2 euros) y la Región de Murcia (9 euros) como las comunidades más económicas.

Según el portal inmobiliario, el mayor problema del mercado del alquiler tiene que ver con "la falta de oferta disponible", que hace que los propietarios reciban una gran cantidad de solicitudes y se decanten por "aquellos que les ofrecen una mayor seguridad", lo que significa que muchas familias se vean "sistemáticamente excluidas".

Además de esta "elitización del alquiler", el portavoz de Idealista, Francisco Iñareta, destaca "el coste de mantener el control de precios" en aquellas zonas donde se han topado, que, en su opinión, es pagado por aquellos que buscan casa.

Se produce así una "lucha entre inquilinos: los que se benefician de las medidas coercitivas contra los propietarios frente a los que no encuentran casa como consecuencia de dichas medidas", ha añadido Iñareta.