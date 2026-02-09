El precio de la vivienda en alquiler sube un 14,7% interanual en enero y un 0,9% en el mes, según pisos.com

Archivo - Un cartel anunciando el alquiler de una vivienda en Madrid - Ricardo Rubio - Europa Press - Archivo

MADRID 9 Feb. (EUROPA PRESS) -

El precio medio de la vivienda en alquiler subió un 14,7% interanual en enero y un 0,91% respecto a diciembre de 2025, hasta situarse en 14,34 euros por metro cuadrado, según un informe de pisos.com difundido este lunes.

Para el director de Estudios de pisos.com, Ferran Font, este incremento de precios en el alquiler es el resultado directo de "un profundo desajuste entre una demanda creciente y una oferta que, lejos de ampliarse, se está contrayendo de forma progresiva".

En su opinión, la presión de los inquilinos va en aumento porque "el acceso a la compra continúa siendo complejo para una parte relevante de la población, mientras que aspectos como una mayor movilidad geográfica, empleo temporal o modelos familiares más flexibles favorecen el alquiler como opción preferente frente a la propiedad".

Sin embargo, advierte de que "el verdadero cuello de botella del mercado se encuentra en la oferta". "En los últimos años, muchos propietarios han optado por retirar sus viviendas del alquiler tradicional o por reconvertirlas a otros usos, como el alquiler turístico, el alquiler de temporada o incluso la venta", ha explicado.

Las razones que esgrime Font para esta situación son fundamentalmente "económicas y regulatorias". "El resultado práctico es un mercado altamente competitivo, donde los inquilinos se enfrentan a procesos de selección cada vez más exigentes, con mayores garantías económicas solicitadas y una rápida absorción de cualquier vivienda que salga a precios razonables", ha subrayado.

Esta dinámica, prosigue Font, no sólo empuja los precios al alza, sino que también eleva las barreras de acceso al alquiler, "generando exclusión residencial en determinados perfiles sociales".

MADRID Y BALEARES, LAS CCAA MÁS CARAS

El informe mensual de pisos.com refleja que las comunidades autónomas más caras para vivir de alquiler en el arranque de 2026 fueron Madrid (21,81 euros por metro cuadrado), Baleares (18,67 euros) y Cataluña (16,42 euros).

En el otro extremo, con las rentas más económicas, se sitúan La Rioja (6,35 euros por metro cuadrado), Extremadura (6,80 euros) y Castilla y León (6,90 euros).

En el último mes, el incremento más llamativo tuvo lugar en Asturias (+2,88%) y solo cayó Canarias (-0,55%). En términos interanuales, Aragón lideró los ascensos, con un alza del 29,5%, mientras que Canarias fue la única comunidad donde bajó el precio del alquiler respecto a enero de 2025 (-4,1%).

En cuanto a capitales de provincia, Barcelona fue la más cara para los inquilinos en enero, con 30,08 euros por metro cuadrado. Le siguen Madrid (29,66 euros) y Donostia-San Sebastián (21,20 euros).

Por el contrario, Palencia fue la más barata, con 6,63 euros por metro cuadrado. Otras capitales de provincia económicas fueron Huelva (7,15 euros) y Zamora (7,24 euros).

Sevilla, con un alza del 2,2%, lideró las subidas mensuales entre las capitales de provincia, mientras que Teruel (-2,4%) fue la capital que más rebajó el precio del alquiler en este periodo.

En términos interanuales, Sevilla encabeza las subidas de precios (+35,1%), en tanto que el recorte más pronunciado se registra en Huelva (-17%).