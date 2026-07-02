El precio de la vivienda en España crece un 12,8% en el último año, más del doble que en la UE

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BRUSELAS 2 Jul. (EUROPA PRESS) -

España se mantuvo en el primer trimestre de 2026 entre los países de la Unión Europea con mayores incrementos del precio de la vivienda, al registrar una subida interanual del 12,8%, más del doble de la media comunitaria (5,1%) y de la eurozona (4,7%), según los datos publicados este jueves por Eurostat.

El aumento sitúa a España como el quinto Estado miembro con mayor encarecimiento de la vivienda respecto al mismo periodo del año anterior, solo por detrás de Portugal (17,8%), Bulgaria (14,8%), Eslovaquia (14,4%) y Croacia (14,3%). En el extremo contrario figura Finlandia, único país donde los precios descendieron, con una caída del 2%.

En comparación con el trimestre anterior, los precios de la vivienda aumentaron un 3,5% en España, frente al 1% registrado en la zona euro y al 1,2% en el conjunto del bloque. Solo Bulgaria (6,2%), Portugal (3,8%) y Eslovaquia (3,6%) registraron incrementos trimestrales superiores al español.

En el conjunto de la UE, los precios de la vivienda aceleraron un 5,1% interanual en el primer trimestre, mientras que en la eurozona el incremento fue del 4,7%, aunque en ambos casos el ritmo de crecimiento se moderó ligeramente respecto al cierre de 2025, cuando las subidas alcanzaron el 5,4% y el 5,1%, respectivamente.

Por países, además de Finlandia, donde los precios retrocedieron un 2% respecto al primer trimestre de 2025, los mayores incrementos correspondieron a Portugal, Bulgaria, Eslovaquia, España y Croacia, todos ellos con aumentos superiores al 12%.

LOS ALQUILERES SIGUEN SUBIENDO

Eurostat destaca además que los alquileres continuaron aumentando en el conjunto de la UE, aunque a un ritmo inferior al de la vivienda, con un avance del 3% respecto al primer trimestre de 2025 y del 0,7% frente al trimestre anterior.

La oficina estadística señala que, entre el promedio de 2025 y el primer trimestre de 2026, el precio de la vivienda creció más que los alquileres en 19 Estados miembro, con Portugal (10,3%), Bulgaria (9,4%) y Eslovaquia (9,1%) a la cabeza, mientras que Francia y Finlandia fueron los únicos países donde la vivienda se abarató en ese periodo.

En el caso de los alquileres, las rentas aumentaron en todos los países de la UE salvo Eslovenia, donde retrocedieron un 0,9%, y Finlandia, donde permanecieron estables, mientras que los mayores incrementos correspondieron a Croacia (21,9%), Bulgaria (6,4%) y Grecia (5%).

En una perspectiva de largo plazo, Eurostat constata que tanto los precios de la vivienda como los alquileres mantienen una tendencia ascendente desde 2015, aunque el encarecimiento de la vivienda ha sido mucho más intenso desde 2020 y ambos indicadores alcanzaron en el primer trimestre de 2026 su nivel más elevado de toda la serie.