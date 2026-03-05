El precio de la vivienda nueva y usada sube un 14,4% interanual en febrero, según Tinsa

Obras en el nuevo barrio de Los Berrocales, a 4 de marzo de 2026, en Madrid (España). - Gabriel Luengas - Europa Press

MADRID 5 Mar. (EUROPA PRESS) -

El precio de la vivienda nueva y usada sigue creciendo en España y registra un aumento del 14,4% en febrero respecto al año pasado y un 0,8% desde enero, según la estadística de Tinsa publicada este jueves.

Con este dato, la tasa interanual se incrementa en 11,8 puntos respecto a la inflación y muestra la mayor aceleración en los puntos turísticos, especialmente las islas (21,9%), si bien crece en las cinco grandes zonas en las que Tinsa divide el territorio español.

Por encima de la media interanual también quedan la costa mediterránea (15,2%) y las áreas metropolitanas (15,1%), mientras que la menor variación se da en el resto de municipios (con un lejano 9,5%). Entre medias, las capitales y grandes ciudades rozan el promedio, con un 14,2%, de acuerdo con el estudio 'Tinsa IMIE General y Grandes Mercados'.

"En febrero el crecimiento del precio residencial se ha sostenido en tasas intensas. El precio se acelera en los focos turísticos y registra una leve ralentización en los polos de empleo y áreas metropolitanas", resume Cristina Arias, directora del Servicio de Estudios de Tinsa by Accumin.

En la variación mensual, destacan igualmente las islas, con un 2,1%, seguidas de la costa mediterránea (1,3%) y el resto de municipios (1%). Capitales y grandes ciudades igualan la media nacional de 0,8% y solo áreas metropolitanas se resiste al encarecimiento (0%).

"El empleo ha continuado mostrando un buen comportamiento, sosteniendo la solvencia de los hogares y alimentando la confianza del consumidor en un entorno de tipos de interés cercanos al 2%", analiza Arias.

"Aun así", contrapone, "la elevada tasa de esfuerzo de compra en los principales polos de empleo refleja dificultad en el acceso a la vivienda del hogar medio".

Finalmente, la plataforma de valoración de datos inmobiliarios apunta que el precio medio en España se encuentra un 4,8% por debajo de los máximos de 2007-2008 en términos nominales (sin descontar el efecto de la inflación), aunque en términos reales sería un 34,3%.

En el primer caso, solo las islas están por encima de aquellos topes, con un 21,7%, mientras que la mayor caída se halla en el resto de municipios (19%), seguida del descenso del 12% de la costa mediterránea. Áreas metropolitanas baja un 4,1% y capitales y grandes ciudades, un 3,1%.

En la comparación desde mínimos postcrisis, por el contrario, el dato general se alza un 68,5%, con una variación máxima del 92,3% en islas y mínima del 38,2% en resto de municipios.

Para elaborar este estudio mensual, Tinsa by Accumin toma como referencia las valoraciones de vivienda realizadas por su "extensa" red repartida por todo el país, con metodología basada en las indicaciones de Eurostat, afirma.