El precio de la vivienda usada se encarece un 8% interanual en julio, según Hogaria

Archivo - Carteles de venta de pisos de segunda mano en un portal - Jesús Hellín - Europa Press - Archivo

MADRID 11 Ago. (EUROPA PRESS) -

El precio medio de la vivienda de segunda mano alcanzó en julio los 2.167 euros por metro cuadrado, lo que representa un incremento del 8% respecto al mismo mes del año anterior y un alza del 0,4% frente al mes de junio, según los datos de Hogaria.net.

Un total de 46 provincias registraron en julio precios superiores a los del mes anterior, según el informe de Hogaria.net, que apunta que el mercado inmobiliario español "continúa instalado en una paradoja cada vez más difícil de ignorar", pues mientras las compraventas bajan, el precio de la vivienda usada sigue subiendo.

"Los últimos datos apuntan a que esta divergencia no es coyuntural, sino que empieza a convertirse en una característica estructural del mercado", señalan desde Hogaria.net.

En concreto, entre abril y junio se registraron 167.934 compraventas de viviendas, un 5,7% menos que en el trimestre anterior y un 2,3% menos que en el mismo periodo de 2025, con una caída especialmente preocupante en la vivienda nueva, del 11,5% trimestral.

"Es decir, precisamente el segmento que debería contribuir a aliviar la escasez de oferta es el que está sufriendo una mayor contracción", avisa el portal inmobiliario, que incide en que la vivienda nueva es necesaria para aumentar la oferta. "Si esta tendencia se mantiene, el problema puede trasladarse directamente al mercado de segunda mano, aumentando todavía más la presión sobre un stock que ya resulta insuficiente en muchas ciudades", añade.

Para Hogaria.net, el hecho de que los precios suban mientras las compraventas se contraen se debe a que una parte de la demanda está siendo expulsada del mercado por las dificultades financieras para acceder a una vivienda. "El mercado no pierde demanda: pierde compradores capaces de pagar", subraya el portal, que añade que a esto hay que sumar una oferta que no crece al ritmo necesario.

Según Hogaria.net, si las ventas siguen disminuyendo durante los próximos meses, podría producirse cierta moderación del ritmo de subida, si bien insiste en que una caída de las operaciones no garantiza por sí misma una bajada de precios.

Así, subraya que para que exista una corrección significativa en el coste de la vivienda tendría que producirse un aumento sustancial de la oferta, una pérdida importante de demanda solvente o un deterioro económico capaz de obligar a los propietarios a vender por debajo de sus expectativas.

BALEARES Y MADRID, LAS PROVINCIAS MÁS CARAS

Con respecto al análisis provincial de precios de la vivienda usada, el informe de Hogaria.net constata, de nuevo, que los precios más elevados de julio se dieron en Baleares, con 5.100 euros el metro cuadrado, seguida de Madrid (4.236 euros por metro cuadrado) y Guipúzcoa (4.181 euros por metro cuadrado).

Tras ellas aparecen Málaga (4.044 euros por metro cuadrado) y Barcelona (3.778 euros por metro cuadrado).

En el extremo contrario se encuentran Ciudad Real (1.199 euros por metro cuadrado, Palencia (1.232 euros), Ourense (1.242 euros), León (1.261 euros) y Jaén (1.290 euros).