El PSOE rebaja el plan de Sumar contra la especulación en vivienda y propone gravar fondos "buitre" y pisos vacíos

El ministro de Cultura, Ernest Urtasun (i), y el ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy (d), durante una sesión plenaria en el Congreso, a 28 de abril de 2026, en Madrid (España). - Matias Chiofalo - Europa Press

MADRID, 19 May. (EUROPA PRESS) -

El PSOE ha rebajado el plan de Sumar para prohibir la compra de viviendas por parte de personas jurídicas, empresas y fondos "buitre", de modo que en lugar de esa prohibición ha instado a impulsar un impuesto a la compra de vivienda por parte de extranjeros no residentes, a gravar los pisos vacíos y a subir el IVA de los pisos turísticos al 21%.

El grupo plurinacional ha defendido esa prohibición este martes en el Congreso mediante una proposición no de ley en la que, además, pedía derogar las sociedades anónimas cotizadas de inversión en el mercado inmobiliario (socimis).

El encargado de defender la propuesta ha sido el portavoz de vivienda de Sumar en el Congreso, Alberto Ibáñez, quien ha alertado que la baja fiscalidad de las socimis les permite evadir impuestos de manera legal. Al mismo tiempo, ha apuntado que estos instrumentos han proliferado un 79% en los últimos catorce años amasando una capitalización bursátil de 31.000 millones de euros.

En lo que respecta a la prohibición a fondos de inversión de comprar viviendas, ha recordado a Vox que hasta el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, defiende esta propuesta. Durante el debate de la iniciativa, las únicas formaciones que han saludado positivamente estas propuestas han sido Esquerra Republicana, EH Bildu y Podemos.

PSOE Y VOX PROPONEN ALTERNATIVAS

Sin embargo, tanto PSOE como Vox han registrado enmiendas a la propuesta original de Sumar a las que ha accedido Europa Press. En lo que respecta a Vox, en lugar de derogar las socimis y prohibir la compra especulativa, los de Santiago Abascal plantean impulsar las modificaciones legales necesarias para establecer un marco diferenciado de tributación y regulación de las adquisiciones de vivienda en función de su finalidad social y residencial.

El portavoz de vivienda de Vox, Carlos Hernández Quero, ha explicado que su grupo defiende que la inversión en vivienda sea "bienvenida" en la medida en la que sirva a las necesidades de los españoles y penalizada en la medida en la que los perjudique. También ha defendido la prioridad de los españoles en el acceso a la vivienda habitual.

"No queremos por tanto una vivienda subordinada al capital financiero. Queremos un capital subordinado al interés residencial, social y nacional de los españoles", ha apostillado.

También el PSOE ha registrado una enmienda para modificar el texto original de los plurinacionales, de modo que en lugar de derogar las socimis se propone modificar su fiscalidad para que pasen a tributar al 25% salvo que el importe del beneficio provenga de viviendas destinadas al alquiler a precio asequible.

La diputada del PSOE Irene Jódar Pérez ha remarcado desde tribuna que la vivienda "no puede seguir siendo la oportunidad de negocio de unos pocos y el gran problema de otros". "Frente a la especulación, más vivienda pública", ha aseverado la socialista.

EL PNV REPROCHA A SUMAR QUE META TODO "EN EL MISMO SACO"

La portavoz del PNV, Maribel Vaquero, ha criticado que la propuesta "meten en el mismo saco" a todas las personas jurídicas y da por sentado que estas no garantizan la función social de la vivienda e incluso son contrarias a la misma. "No todo es lo mismo, no todos son fondos buitres. No se puede simplificar de esta manera ya que se retuerce la realidad en búsqueda de culpables", ha argüido la nacionalista vasca.

En el turno de Junts, Marta Madrenas ha desdeñado la iniciativa y ha dicho que el único párrafo con el que está de acuerdo de la propuesta es el que dice que en la actualidad la vivienda es una de las principales preocupaciones sociales de la ciudadanía.

Por último, el diputado del PP Juan Andrés Bayón Rolo ha reprochado a Sumar que acuda al Congreso para "victimizarse" por el problema de la vivienda cuando es el segundo partido del Gobierno. Así, ha criticado que las medidas impulsadas en el seno del Ejecutivo de coalición en materia de vivienda han sido "totalmente ideológicas" y han provocado que pase a ser uno de los principales problemas de la ciudadanía.